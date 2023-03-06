Evinizin havasını değiştirecek kış aylarına özel dekorasyon önerileri

Gününüzün önemli bir kısmını hatta evden çalışıyorsanız neredeyse tamamını evde geçiriyor olabilirsiniz. Dolayısıyla evinizde kendinizi mutlu, huzurlu ve rahat hissetmek en doğal hakkınız. Kalbinizin bu güzel hislerle dolmasının yolu da elbette ev dekorasyonundan geçiyor. Özellikle kış mevsimini kasvetli buluyor ve küçük değişikliklerle evinizi daha ferah göstermenin yollarını arıyorsanız kolları sıvamanızın vakti geldi. "Ama ben dekorasyondan anlamam ki!" diyorsanız endişelenmenize gerek yok. Size vereceğimiz tüyolarla evinizi hiç zorlanmadan baştan yaratabilirsiniz. Haydi gelin, hayat kurtaran dekorasyon tüyolarını birlikte keşfedelim!

Evinizi daha ferah göstermek için duvarları açık renge boyayın

Kış aylarında havanın genellikle kapalı olması nedeniyle modunuzun düştüğünü hissediyor olabilirsiniz. Bu durumdan sıyrılmak için gökyüzüne müdahale etme gibi bir şansınız olmasa da evinizin dekorasyonuna küçük dokunuşlar yaparak içinizi ferahlatmanız mümkün. Bunun için ev dekorasyonunda, özellikle de duvarlarda açık renkleri tercih edebilirsiniz.

Duvarları beyaz, kar beyaz ve krem gibi açık renklerle boyadığınızda evinizi daha aydınlık, geniş ve ferah göstermeniz mümkün. Bunun için Filli Boya Momento Plus İç Cephe Karbeyaz Plastik Boya gibi yüksek örtücülük sunan, mat boyaları tercih edebilirsiniz. Sadece duvarlarda değil, koltuk gibi büyük mobilyalarda da açık renkleri seçerseniz o ferahlığı odanın tamamına yaymanız mümkün.

Kış mevsiminin ruhunu şöminelerle yakalayın

Daha önce film izlerken şömineli evlere hayran kaldığınız oldu mu hiç? Belki de böyle bir sahneye, misafirliğe gittiğinizde denk geldiniz ve "Keşke benim evimde de şömine olsa!" dediniz. Öyleyse sizce de bu hayali gerçeğe dönüştürmenin vakti gelmedi mi?

Kış mevsiminin ruhunu yakalamanızı sağlayacak en şık dekoratif ürünlerin başında elbette elektrikli şömineler var. Salonunuzun dekorasyonuna ve renk paletine uygun bir ürün seçtiğinizde odanın hem daha samimi hem daha estetik bir görünüm kazandığını fark edebilirsiniz. Üstelik Johnson Caminetto Şömine Görünümlü Fanlı Termostatlı Seramik Isıtıcı gibi elektrikli şöminelerin odayı ısıtacak olması da cabası! Bir taşla iki kuş, harika değil mi?

Gün ışığı renginde aydınlatmalar tercih edin

Kış aylarında güneş ışığından doya doya yararlanmak pek mümkün olmasa da her şeyin bir alternatifi var. Tıpkı sıcak bir yaz gününde güneşi teninizde hissediyormuş gibi kalpleri ısıtan, harika anlar yaşamak için o aydınlık ortamı yapay koşullarda oluşturmak ister misiniz? Cevabınız "Tabii ki evet!" ise bunun için doğru aydınlatmaları seçmeniz yeterli!

Gün ışığı renkli aydınlatmalar sayesinde ister oturma ister çalışma odanızı daha sıcak bir görünüme kavuşturabilir, bu ürünler sayesinde kendinizi daha pozitif hissedebilirsiniz. Bunun için tavandaki ve avizedeki ampulleri değiştirebileceğiniz gibi odanızın uygun bir köşesine Messer Dekoratif Raflı Lambader gibi dekoratif bir ürün de koyabilirsiniz. Lambaderin raflarına kitaplarınızı yerleştirebilir, doğal gün ışığının altında kitap okuma keyfi yapabilirsiniz.

TV battaniyeleri ile hem odanızı hem içinizi ısıtın

Evinizi kış mevsimine uygun şekilde dekore etmek için illa büyük değişikliklerin peşinden koşmanıza gerek yok. Küçük ama etkili dokunuşlarla da istediğiniz etkiyi yaratabilirsiniz. "Peki ama nasıl?" diyorsanız sizi daha fazla meraklandırmayalım: Renkli bir TV battaniyesinden yardım alabilirsiniz!

Havalar soğuduğunda tasarruf etmek gibi sebeplerle kombiyi yükseltmek istemiyorsanız odadan odaya elinizde bir battaniyeyle geziyor, sonra da o battaniyeyi dolaba kaldırıyor olabilirsiniz. Oysa Miespiga Serenita Tek Kişilik TV Battaniyesi gibi dekoratif bir battaniye seçtiğinizde onu gözlerden uzak tutmanıza gerek kalmaz.

Odadaki koltuklarla uyumlu ve canlı tonlarda bir battaniye aldıktan sonra onu üçlü koltuğun üzerine rastgele sererek doğal bir görünüm yakalayabilirsiniz. Üşüdüğünüzde battaniyeyi hemen üzerinize alabilir, işiniz bittiğinde eski yerine koyabilirsiniz.

Doğayı evinize taşıyın

Bir yandan kış aylarının ruhunu dekorasyonunuza yansıtırken diğer yandan doğayı evinize davet etmek istiyor olabilirsiniz. Neyse ki bu konuda epey seçeneğiniz var. Örneğin evinizi yeşil, büyük yapraklı bitkilerle ya da minik kaktüslerle dekore ederek doğayla kucaklaşmanız mümkün. Raflarınızı açelya, sümbül ve şebboy gibi kış çiçekleriyle hatta doğal pamuk dallarıyla süsleyebilirsiniz.

Evinize farklı bir dokunuş katmak için çam kozalaklarından da yararlanabilirsiniz. Örneğin Bukosh Gold Kozalak gibi set hâlinde satılan kozalaklardan edinerek onları orta kalınlıktaki bir ağaç dalına yan yana bağlayabilir hatta dilerseniz öncesinde kozalakları rengârenk boyayabilirsiniz. Sonra bu dalı odanızın göz önünde bulunan bir köşesine asabilirsiniz. Dalı bir de LED aydınlatmalarla süslediniz mi değmeyin keyfinize!

Kullananların beğenisini kazanan yaşam alanınızı hareketlendirecek ürünlere göz atmak ister misiniz?

1. Hem şık hem işlevsel: Intergo Store Renkli Üçlü Zigon Sehpa

Pastel renkleriyle dikkat çeken iIntergo Store Renkli Üçlü Zigon Sehpa'ın ayakları %100 ahşap malzemeden üretilmiş. Kare tasarımıyla fark yaratan set, çay sohbetleriniz için işlevsel bir kullanım sunarken aynı zamanda evinize şık bir hava katar. Kullananların beğenisini kazanan sehpa seti, kolay ve zahmetsizce kurulur. Dokuz farklı renk kombinasyonu sayesinde her stildeki eve uyum sağlar.

2. Aynasız olmaz: Ersan Dizayn Gold Ahşap Çerçeve Ayaklı Boy Aynası

Evinizde ihtişamlı bir görünüm oluşturmak istiyorsanız Ersan Dizayn Gold Ahşap Çerçeve Ayaklı Boy Aynası'na şans vermeye ne dersiniz? Koyu tonlardaki klasik mobilyalarla mükemmel bir uyum yakalayan gold rengiyle zengin duran boy aynası sayesinde ev dekorasyonunuzu farklılaştırabilirsiniz. 70x180 cm boyutlarındaki ürünün geniş yüzeyi sayesinde yakında bile olsanız kendinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Çerçeve kenarlarındaki detaylarıyla herkesin beğenisini kazanacak modele mutlaka göz atmalısınız.

3. Kaydırmaz taban tasarımı: Kozzy Home RFE6043230 Halı Yolluk

Kozzy Home RFE6043230 Halı Yolluk ile evinize şık bir hava katmaya hazır mısınız? Kaydırmaz taban tasarımıyla kullanım kolaylığı sağlayan halının ölçüleri 160x230 santimetre. Mavi ve grinin eşsiz uyumunu yakalayan halı, dijital baskıyla ve mikropoliamid malzemeden üretilmiş. Kadife kumaşıyla konforlu bir kullanım imkânı sunan ürün, kalın dokusuyla soğuğu geçirmez. Ayrıca çamaşır makinesinde kolayca yıkanarak temizlenebilir.

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