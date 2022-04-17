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Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi! Annenin akılalmaz dramı

17.04.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşanan bir evlat edinme olayı akıllara durgunluk verdi, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Eve evlatlık olarak gelen çocuğun diğer 4 çocuğuna ne kadar çok benzediğini fark eden anne büyük şok geçirdi.

Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi! Annenin akılalmaz dramı

Beş çocuk annesi bir anne, evlat edindiği oğlunun dört biyolojik çocuğuna ne kadar benzediğini görünce şaşırdı. Benzerlik diğer insanların gözünden de kaçmıyordu. Yedi yaşındaki evlatlık oğluna DNA testi yaptıran anne test sonuçları eline geçince anne afalladı. Çünkü anne, çocuğun aslında kocasının evlilik dışı bir ilişki sırasında dünyaya gelen biyolojik çocuğu olduğunu o anda öğrendi.

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41 yaşındaki beş çocuk annesi kadın her zaman büyük bir aile istemişti. Üç kızı ve bir oğlu olduktan sonra, sağlık sorunu nedeniyle başka çocuk doğuramadı.

Kocası Dave ile birlikte beşinci çocuğu evlat edinmeyi düşündüler. Bu sırada Dave iş için kısa süreliğine yurtdışına çıktı. 48 yaşındaki Dave, yurtdışından evlat edinmeyi önerdi. Eşinin aklına da bu fikir yattı.

Evrakların çoğuyla Dave ilgilendi ve kısa süre sonra, Kalen adındaki erkek bebek ailenin yeni üyesi olarak eve katıldı.

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Hikayesini sosyal medyadan ismini belirtmeden paylaşan anne şunları yazdı:

"Bu çocuğa aşığım. Yedi yaşına geldi. Büyürken, aile üyeleri ve arkadaşları, evlatlık olduğuna inanmadıklarını çünkü diğer çocuklara çok benzediğini söylüyorlardı."

Anne bir gün önemli belgeleri yeni bir kasaya taşırken, evlat edinme belgelerinde bir gariplik fark etti ve DNA testi istedi. Sonuçlar Dave'in gerçekten Kalen'in biyolojik babası olduğunu gösterdi.

Kocasına boşanma dava açtığını belirten kadına kimi sosyal medya kullanıcıları aileyi bir arada tutmak için uğraşmadığını öne sürerek eleştiri yöneltirken kimileri de kocasının aldatmasının ve yalanının bağışlanamayacağını dile getirdi.

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İngiltere
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