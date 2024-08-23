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  4. Evleneceğini açıklamıştı! Survivor Nagihan Karadere gizemli sevgilisiyle tatilde! Böyle görüntülendiler...

Evleneceğini açıklamıştı! Survivor Nagihan Karadere gizemli sevgilisiyle tatilde! Böyle görüntülendiler...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.08.2024 11:47
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Şimdilerde Survivor 2025 kadrosunda olacağı konuşulan Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında evleneceğini açıklamıştı. Yakın arkadaşı Tuğba Özay'ın tanıştırdığı bir iş insanı ile evlilik hazırlıklarına başladığını söyleyen Karadere sevgilisinin ismini bile açıklamamıştı. Survivor Nagihan gizemli sevgilisiyle Bodrum tatilinde görüntülendi.

MYNET-Survivor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

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DÜĞÜN MÜJDESİ VERMİŞTİ

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Nagihan Karadere düğün müjdesi vermiş yakında evleneceğini açıklamıştı. Kiraz sapından yapılmış yüzük ile romantik bir evlilik teklifi aldığını söyleyen Karadere nazar değmesinden korktuğu için sır gibi sakladığı sevgilisi ile Monako'da düğün yapacağını söylemişti.

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SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bodrum Gündoğan'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Nagihan Karadere sır gibi sakladığı sevgilisiyle görüntülendi.

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Aramızda Kalmasın kameralarına yakalanan Nagihan Karadere, erkek arkadaşıyla görüntülenirken sosyal medya kullanıcıları çifti birbirine çok yakıştırdı.

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