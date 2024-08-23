Evleneceğini açıklamıştı! Survivor Nagihan Karadere gizemli sevgilisiyle tatilde! Böyle görüntülendiler...

MYNET-Survivor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

DÜĞÜN MÜJDESİ VERMİŞTİ

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Nagihan Karadere düğün müjdesi vermiş yakında evleneceğini açıklamıştı. Kiraz sapından yapılmış yüzük ile romantik bir evlilik teklifi aldığını söyleyen Karadere nazar değmesinden korktuğu için sır gibi sakladığı sevgilisi ile Monako'da düğün yapacağını söylemişti.

SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bodrum Gündoğan'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Nagihan Karadere sır gibi sakladığı sevgilisiyle görüntülendi.

Aramızda Kalmasın kameralarına yakalanan Nagihan Karadere, erkek arkadaşıyla görüntülenirken sosyal medya kullanıcıları çifti birbirine çok yakıştırdı.