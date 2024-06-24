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  4. Evlenip Almanya'ya yerleşmişti! Oryantal Asena'nın tekne keyfi... Son hali dikkat çekti

Evlenip Almanya'ya yerleşmişti! Oryantal Asena'nın tekne keyfi... Son hali dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.06.2024 13:32
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İbo Show'da sergilediği dans performansıyla hafızalara kazınan bir dönemin en ünlü oryantali Asena evlendikten sonra kendine bambaşka bir hayat kurarak gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı. Asena yıllar sonra tekne tatilinde görüntülendi.

Evlenip Almanya'ya yerleşmişti! Oryantal Asena'nın tekne keyfi... Son hali dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in programında yaptığı oryantal danslar ve o dönem özel hayatıyla hafızalara kazınan Asena artık gözlerden uzak olmayı tercih ediyor.

2017'de Hasan Dere ile evlendikten sonra Almanya'ya taşınan ve burada hem restoran açan hem de modaevi kuran Asena uzun süredir görüntülenmiyordu.

Bir zamanlar kıvrak danslarıyla sahnelerin tozunu attıran Asena artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Sakin hayatına dair zaman zaman paylaşımlar da yapan Asena son olarak tekne tatilinde görüntülendi.

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Posta'nın haberine göre; Asena Bodrum'da görüntülendi ve fiziğiyle mankenlere taş çıkardı.

Lüks yatta vakit geçiren Asena akşam saatlerinde manzara karşı keyif yaparken görüntülendi.


Vitrin


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