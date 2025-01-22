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Evlere temizlik yapmaya gidiyordu! Kendi işini kurdu: Haftada 67 bin TL kazanıyor... "30 yaşında emekli olmak istiyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.01.2025 12:17
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Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Charlotte Bosanquet isimli bir kadın yarı zamanlı olarak evlere temizlik yapmaya gidiyordu. Üniversitede okuduğu sırada öğrenim ücretini karşılamak isteyen Bosanquet, bir süre sonra kendi temizlik şirketini kurdu. Şimdilerde ise Bosanquet, haftada 3.000 Avustralya dolarına kadar (yaklaşık 67 bin TL) kazanıyor ve 30 yaşında emekli olmayı hedefliyor.

Evlere temizlik yapmaya gidiyordu! Kendi işini kurdu: Haftada 67 bin TL kazanıyor... "30 yaşında emekli olmak istiyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER News.com.au'ya göre Charlotte Bosanquet Batı Sidney'de yaşıyor ve üç yıl önce sosyal hizmet ve kriminoloji alanlarında üniversite eğitimi gördü. Asıl amacı polis memuru olmaktı ancak üniversite eğitimi sırasında ek gelir elde etmek için evlere temizlik yapmaya gidiyordu. Ancak Kovid -19 salgını sırasında bir ay boyunca yurtdışına çıkışı engellendi ve bu durum temizlik şirketi tarafından kovulmasına neden oldu.

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O sıralarda Charlotte'un aklına bir iş fikri geldi ve pazardaki bir ihtiyacın farkına vardı ve kendi temizlik şirketini kurdu. Sadece 1 hafta içinde binlerce başvuru geldi. Charlotte bir süre sonra sadece bir haftada 3.000 AUD (yaklaşık 67 bin TL) kazandığını açıkladı.

HAFTADA 20 SAAT ÇALIŞIYOR

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İşini geliştirmeye odaklandığını dile getiren Bosanquet, bazen haftada 20 saat çalıştığını söyledi. Temizlik şirketine daha fazla personel almasıyla birlikte emeklilik hayalleri kurduğunu dile getiren Bosanquet, "Bu şekilde 30 yaşıma geldiğimde emekli olabilirim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik
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