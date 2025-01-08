Bu sefer sosyal medyanın konusu yaş değil boy farkı oldu! "Herkes aynı uygunsuz soruyu soruyor"

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan Gabi isimli bir kadın TikTok'ta düzenli olarak aile içerikleri ve özel hayatını paylaşıyor. Özellikle Gabi'nin bu kadar popüler olmasının nedeni ise kendisinin 1.55 boyunda, kocasının ise 1.98 boyunda olması. İkilinin arasında 43 cm'lik boy farkı sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede ilgisini çekti. Bu durumu popülerliğe dönüştüren çift sık sık aralarındaki boy farkıyla dalga geçiyor.

Sosyal medya paylaşımlarının bazıları milyonlarca izlenmeye ulaşan Gabi özellikle kullanıcıların ikilinin cinsel hayatını merak ettiğini söylerken, "Herkes aynı uygunsuz soruyu soruyor. Kimsenin bu merak etmesine gerek yok. Biz çok mutluyuz" dedi.

SOSYAL MEDYA Tİ'YE ALDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Gabi'nin paylaşımlarına yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Uzun mesafe ilişkisi çok tatlı.'' yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Her öpücük arasındaki zaman farkı ne kadar?'' yorumunu yaptı.