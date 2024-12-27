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  4. Çocuklarının öz babası olmadığını öğrenen adam eşine öyle bir hediye verdi ki... "Az bile yapmış"

Çocuklarının öz babası olmadığını öğrenen adam eşine öyle bir hediye verdi ki... "Az bile yapmış"

27.12.2024 08:37
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.12.2024 08:37
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam çocuklarının öz babası olmadığını öğrendi ve eşine yeni yıl hediyesi olarak boşanma kağıtlarını verdi. Adam ve karısının yüzleşme anları binlerce izlenmeye ulaştı.

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir adam karısının ihanetiyle birlikte çocuklarının biyolojik olarak babası olmadığını öğrendi. Büyük hayal kırıklığı yaşayan adam eşiyle yüzleşmek için yeni yıl hediyelerinin verilme zamanını bekledi. Eşi büyük bir heyecanla hediyeleri açarken kocası tarafından açılan boşanma dvasının evraklarını gördü.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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Görüntülerde eşinin elindeki kağıtları anlaması için ona doğru yaklaşan adam, "Evet bir DNA raporu. %0 baba olma olasılığı. Burada oğlumun benim oğlum olmadığını söylüyor. Açıklayacak hiçbir şeyin yok çünkü burada tüm açıklamalar var. Boşanma anlaşmasını imzalamalısın" ifadelerini kullandı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Az bile yapmış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadının yüzündeki şok ifadesinden büyük keyif aldım" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma aldatmak ihanet
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