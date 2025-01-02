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  4. 7 yaşındaki çocuk ders çalışırken hayatını kaybetti! Beyin hasarı yaşadı, 4 günlük tedaviye cevap vermedi

7 yaşındaki çocuk ders çalışırken hayatını kaybetti! Beyin hasarı yaşadı, 4 günlük tedaviye cevap vermedi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.01.2025 10:12
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Vietnam'ın Bac Kadn bölgesinde ismi açıklanmayan 7 yaşındaki çocuk ders çalıştığı sırada kaleminin üzerindeki top şeklindeki parçayı yuttu. Öksürük, nefes almada zorluk ve göğüs ağrısı yaşayan çocuk hastaneye kaldırıldı. 4 gün boyunca hastanede tedavi altına alınan çocuk hayatını kaybetti.

7 yaşındaki çocuk ders çalışırken hayatını kaybetti! Beyin hasarı yaşadı, 4 günlük tedaviye cevap vermedi

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'ın Bac Kadn bölgesinde ismi açıklanmayan 7 yaşındaki çocuk ders çalıştığı sırada kaleminin üst kısmındaki top şeklindeki parçayı yuttu. Kalemin parçası soluk borusuna kaçan çocukta öksürük, nefes almada zorluk ve göğüs ağrısı görülmeye başladı. Öğretmenlerinin ilk yardım için okul hemşiresine götürmesinden sonra çocuk hastaneye kaldırıldı.

Acil Durum ve Toksikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Nguyễn Tân Hùng'a göre, ismi açıklanmayan hasta kalbinin durması nedeniyle birkaç kez nöbet geçirdi. Solunum tüpüyle hayata döndürüldü ve kalp atış hızını artırmak için ilaç kullanıldı. Beyindeki ödemi kontrol etmek için tedavi uygulandı. Endoskopi ile hava yolunu tıkayan nesne dışarı çıkartıldı. Dışarı çekilen nesne, büyük bronşların sağ hava yolunun %70'inden fazlasını tıkayan, yaklaşık 0,5 x 0,8 cm boyutlarında siyah bir kalem başlığıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam
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