Evlerinde çıkan büyük bir yangının sonrasında beş çocuğu ortadan kaybolan Sodder ailesinin gizemli hikayesi

1945 yılının Noel’inden hemen önce on çocukları bulunan Sodder ailesi büyük bir trajedi yaşadı. Aslında aile için her şey çok normal bir şekilde başlamıştı. Noel heyecanıyla aile yataklarında mışıl mışıl uyuyordu. En büyük oğulları İkinci Dünya Savaşı’nda cephede olduğu için dokuz çocuk, anne ve baba evdeydi. Anormal bir durum yoktu ta ki ev bir anda alevler içerisinde kalana kadar... Baba George ve anne Jennie ev alev alır almaz dört çocuklarını yanlarına alarak çıkmayı başardı. Fakat çocuklarından beş tanesi tavan arasında oyun oynuyordu. Baba George Sodder, içeride kalan çocuklarını kurtarabilmek için yeniden alevlerin ortasına atladı. Fakat koyduğu merdiven yerinde yoktu ve telefonlarda çalışmıyordu. Üstelik Sodder ailesine ait olan ve sorunsuz bir şekilde çalışan iki komyonet arızalanmıştı. Yangın tüm hızıyla devam ederek yayılırken komşular bir türlü itfaiyeye ulaşamıyordu. En sonunda En sonunda itfaiyeye bizzat giderek yardım talep eden komşular, sonunda itfaiye şefi ile görüştü, fakat itfaiye olay yerine tam 7 saat sonra ulaştı.

İtfaiye şefi Morris, olay yerini inceledikten sonra çocukların öldüğünü söyledi. Ancak çocuklara ait kemik ya da kemik tozu bulunamamıştı. Üstelik yangının elektrik tesisatından dolayı çıktığı belirtilse de yangın anında ışıkların yanık olması ve daha sonrasında evin bahçesinde el bombasına benzer bir takım şeyler bulunması olayın kundaklama olduğunu düşündürdü. Polisler, Sodder ailesinin telefon hatlarının makasla kesildiğini tespit etti. Çocuklarının ölüm raporu çıktıktan sonra aile bunun bir kaza olduğuna inanmaya başladı. Ancak günler geçtikçe George ve Jennie olayın üzerine biraz daha yoğunlaştı ve detayları keşfetti. Olaydan hemen önce ev telefonunun çaldığını hatırladı. Telefonda bir kadının ona güldüğünü ve daha sonra kapattığını söyledi. Daha sonra birinin çatıya bir şey fırlattığını duymuş ve ardından duman kokusu almıştı. Anne Jennie bunları hatırlasa da baba George'un geçmişi işleri biraz daha bulandırdı.Baba George, aslında ABD'ye göç eden bir İtalyan ve Mussolini karşıtı söylemleri nedeniyle sürekli tehdit edilip, dışlanmıştı. Üstelik bir sigortacı onu evini yakmakla tehdit etmişti. George bunları polise anlatsa da hiçbir polis ona inanmadı ve olayın bir kazadan ibaret olduğunu söyledi.