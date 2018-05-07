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Evli sevgilisiyle partiye giden Ebru Şallı resmen kaçtı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2018 10:01 | Son Güncelleme

Ebru Şallı ve evli sevgilisi Uğur Akkuş birlikte görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti. Gittikleri mekandan ilk ayrılan Uğur Akkuş olurken, etrafı kontrol edip Ebru Şallı’ya da ‘arabaya gelebilirsin’ talimatı verdi

Evli sevgilisiyle partiye giden Ebru Şallı resmen kaçtı!

Evli iş adamı Uğur Akkuş’la aşk yaşayan Ebru Şallı, önceki gece sevgilisi ve bir kadın arkadaşıyla İstinye’de bir doğum günü partisine katıldı.

Sonrasında soluğu Emirgan’da alan çift, çıkışta gazetecilerin görüntü almaması için büyük çaba sarf etti. Mekan görevlilerinden özel ricada bulunan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 10 dakika boyunca çevre kontrolü yaptı. Bir süre sonra kapıya yanaşan VIP araca binmeye hazırlanan çift, ayrı ayrı çıkış yaptı.

'ARABAYA GELEBİLİRSİN'

Kapıdan ilk çıkan Uğur Akkuş, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra hızlıca aracına bindi. Bir süre sonra ‘Arabaya gelebilirsin’ diyen sevgilisinin talimatına uyan Ebru Şallı, bir kadın arkadaşıyla araca bindi. İkili, gazetecilerin kendilerini takip ettiğini anlayınca adeta gaza bastı.

ARACIN PERDELERİNİ KAPATTILAR

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, Ebru Şallı’nın İstinye’de bulunan evine giren çift, garaj kapısının açılmasını bekleyince muhabirlerle karşı karşıya kaldı. Yan yana oturan ve camların filmli olmasından dolayı dışarıdan gözükmeyen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, görüntü vermemek adına aracın perdelerini de kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı elbru şallı uğur akkuş

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