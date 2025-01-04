Evlilik teklifi aldığı sırada aldatıldığını öğrendi! Tamamen tesadüfen fark etti... "Kusmak istedim"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "tiffanylyynn" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Tiffany isimli bir kadın o zamanki erkek arkadaşıyla iki yıldır birlikte olduğunu ve ona çılgınca aşık olduğunu anlattı. Sevgilisiyle birlikte Orlonda'daki bir eğlence parkına gittiklerini ve sevgilisinin bir yarışmaya katılmak istediğini söyleyen Tiffany, "Onu videoya çekmem için telefonunu bana verdi. O sırada ekranda mesajlar belirmeye başladı. Mesajlar, birlikte olduğumuz süre boyunca aynı zamanda sevgilisi olan bir kadından geliyordu" dedi.

SADECE BİRKAÇ SAAT ÖNCE İLİŞKİSİNİ BİTİRMİŞ

Tiffany sevgilisinin kendisini aldattığı kadının ilişkiyi sadece birkaç saat önce bitirmiş olmasından dolayı mesajlarda öfkeli olduğunu belirtti. Mesajları gördüğünde kendisini çok kötü hissettiğini dile getiren Tiffany, "Sanırım o sabah ona 'Hey, aramızdaki her şey bitti çünkü bugün nişanlanıyorum' diye mesaj atmıştı. Kendisi evli olmasına rağmen çılgına döndü. Bu noktada kalbim duracak gibi oluyor ve kusmak istiyordum. O sırada diz çöküp bana evlenme teklifi etti" dedi.

Etrafında büyük bir kalabalık olduğu için erkek arkadaşını tema parkındaki uzak bir köşeye götürdüğünü söyleyen Tiffany, "Onu başka bir alana götürdüm ve her şeyi bildiğimi anlattım. İnkar etmeye çalışmadı ve yakalandığını biliyordu" diye konuştu.

"GÜVENİMİ ASLA GERİ KAZANAMADI"

O gün sevgilisinin evlilik teklifini kabul etmediğini söyleyen Tiffany, "Evet demedim. Tuhaf bir sessizlik içinde evlere dağıldı. Ancak 2 gün sonra yüzüğü takmayı kabul ettim. O teklifin üzerinden en fazla iki üç ay geçti ve tabii ki ayrıldık. Güvenimi asla geri kazanamadı. Bu ilişkiye o kadar çok yatırım yapmıştım ki, hemen bitirmek gerçekten zordu. Kendimle yeniden barışabilmem için yaklaşık iki yıl ve 10.000 dolarlık (yaklaşık 353 bin TL) terapiye ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.