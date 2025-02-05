Evlilik teklifi bir anda yerle bir oldu! Genç kadın pastanın içindeki yüzüğü fark etmeden çiğnedi: "Güçlü dişleri için gelini tebrik ederim"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Guang'an kentinde yaşayan Liu adlı genç bir kız tarafından sosyal medyada "Bütün erkeklere not: Nişan yüzüğünüzü asla yemeğinizin içine saklamayın!" notuyla bir gönderi paylaşıldı. Liu paylaşımında, bir akşam eve aç döndüğünü ve hemen erkek arkadaşının hazırladığı keki yediğini anlattı. Kekin içinde yüzük olduğunu fark etmeden çiğnediğini söyleyen kız evlilik teklifinin detaylarını sosyal medyadan anlattı.

"BU UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR ANI OLACAK"

Erkek arkadaşının pastanın içine sakladığı yüzüğü ısırarak ikiye böldüğünü belirten Liu, "Pasta kalın bir sünger tabakasıyla kaplıydı, bu yüzden sert bir şeye ısırana kadar çiğnedim. Ağzıma bir şey takıldı ve hemen çıkarttım. Erkek arkadaşım pastayı kontrol etti ve bana 'Tatlım, sanırım sana evlenme teklif edeceğim yüzük bu olabilir' dedi. O an sadece şaka yaptığını düşündüm" diye konuştu.

Xiaoxiang Morning Herald'a konuşan Liu, "Bu asla unutamayacağımız bir anı olacak, ancak bu şekilde evlenme teklifi etmek biraz riskli. Umarım diğerleri bizim hikayemizi bir uyarı olarak alır ve kendileri aynı şeyi denemekten kaçınırlar. Sonunda kırık yüzükle bana evlenme teklifi etti ve ben de kabul ettim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Videoları sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra viral oldu. İnternet topluluğu genç çifte pek çok esprili yorum ve iyi dilekte bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu ısırığın gücü yetişkin bir leoparın ısırığından aşağı değil" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İkinizi de tebrik ederim, özellikle de güçlü dişleri için müstakbel gelini" yorumunu yaptı.