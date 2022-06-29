Evlilik teklifi etmek isterken yüzüğü suya düştü! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Britanya’da yaşayan Ross Bamber isimli bir adam kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için Watton kasabasındaki bir gölün yanında bungolov kiraladı. Yere mumlar koyan ve romantik bir ortam hazırlayan Bamber, evlenme teklifi etmek için diz çöktüğü sırada yüzüğü elinden düşürdü. Evlilik teklifini ölümsüzleştirmek isteyen Bamber, planının suya düşmesini çekmiş oldu. TikTok’ta paylaştıkları videoyu milyonlarca kişi izledi.

ARKADAŞLARI SUDA ARADI

Kız arkadaşı Geri Ashforth’u göl kıyısına götüren Bamber, yüzük kutusunu açtı ve kız arkadaşının önünde diz çöktü. Bamber, “Gerii’ye gözlerini kapamasını söyledim. Tam kutuyu açarken gözlerini aç dedim ve o sırada yüzük dışarı fırladı. O an çok kötü hissettim” dedi.

Erkek arkadaşının evlilik teklifi planının suya düşmesi üzerine Ashforth da, ”Ross’un evlenme teklif etmek üzere olduğunu düşünüyordum ama böyle bir teklif olacağını düşünmemiştim. Gözümü açtığımda yüzüğün düştüğünü görünce içim gitti” diye konuştu.

Arkadaşları çiftin yanına gidip suda yüzüğü aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine bir gün sonra başka bir yüzük satın alan çift, aynı yerde bir kez daha evlenme teklifi sahnesini canlandırdı.



