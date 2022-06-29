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Evlilik teklifi etmek isterken yüzüğü suya düştü! O anlar sosyal medyada gündem oldu

29.06.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britanya’da yaşayan 26 yaşındaki Ross Bamber, 23 yaşındaki kız arkadaşı Geri Ashforth’a evlenme teklifi etmek için bir sürpriz hazırladı. Norfolk Gölü’nün kenarında evlenme teklif etmek isteyen Bamber’in elindeki yüzük bir anda suya düştü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Britanya’da yaşayan Ross Bamber isimli bir adam kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için Watton kasabasındaki bir gölün yanında bungolov kiraladı. Yere mumlar koyan ve romantik bir ortam hazırlayan Bamber, evlenme teklifi etmek için diz çöktüğü sırada yüzüğü elinden düşürdü. Evlilik teklifini ölümsüzleştirmek isteyen Bamber, planının suya düşmesini çekmiş oldu. TikTok’ta paylaştıkları videoyu milyonlarca kişi izledi.

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ARKADAŞLARI SUDA ARADI

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Kız arkadaşı Geri Ashforth’u göl kıyısına götüren Bamber, yüzük kutusunu açtı ve kız arkadaşının önünde diz çöktü. Bamber, “Gerii’ye gözlerini kapamasını söyledim. Tam kutuyu açarken gözlerini aç dedim ve o sırada yüzük dışarı fırladı. O an çok kötü hissettim” dedi.

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Erkek arkadaşının evlilik teklifi planının suya düşmesi üzerine Ashforth da, ”Ross’un evlenme teklif etmek üzere olduğunu düşünüyordum ama böyle bir teklif olacağını düşünmemiştim. Gözümü açtığımda yüzüğün düştüğünü görünce içim gitti” diye konuştu.

Arkadaşları çiftin yanına gidip suda yüzüğü aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine bir gün sonra başka bir yüzük satın alan çift, aynı yerde bir kez daha evlenme teklifi sahnesini canlandırdı.

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