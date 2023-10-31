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    4. Evlilik teklifini videoya çekmesini istedikleri kayınvalidenin hareketi sosyal medyada gündem yaratmayı başardı! Kayınvalide böyle rolü çaldı

    Evlilik teklifini videoya çekmesini istedikleri kayınvalidenin hareketi sosyal medyada gündem yaratmayı başardı! Kayınvalide böyle rolü çaldı

    31.10.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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    İtalya'da tarihi bir mekanın önünde gerçekleştirilmesi planlanan evlilik teklifi ilginç anlara sahne oldu. Sevgilisine evlilik teklifi etmek için harekete geçen genç o anları kaydetmesi için annesine telefonu verince ortaya tuhaf görüntüler çıktı. Çünkü anne evlilik teklifi sırasında kamerayı farkında olmadan ters çevirince teklifi değil kendisini kaydetti.

    İtalya'da Aziz Petrus Meydanı'ndaki bir çeşme önünde yapılan evlilik teklifi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kız arkadaşına evlilik teklifi etmek için büyük bir heyecan yaşayan genç o anları ölümsüzleştirmesi için cep telefonunu annesine verdi ve videoya kaydetmesini istedi. Ancak kayınvalide o anlarda heyecanlanınca kamerayı ters çevirdiğini fark etmedi ve evlilik teklifini videoya çekmek yerine kendisini kaydetti.

    KAYINVALİDE ÖZÜR DİLEDİ

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    Görüntüleri sosyal medyada gündem yaratmasından sonra kayınvalide teknoloji konusunda sakar olduğunu dile getirerek özür diledi. Evlilik teklifinin meydanda bulunan başka kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ifade edildi.

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    sosyal medya

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