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    4. Sahilde içinden not çıkan şişe buldular! Yazılanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemediler... Açar açmaz pişman oldular

    Sahilde içinden not çıkan şişe buldular! Yazılanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemediler... Açar açmaz pişman oldular

    31.10.2023 08:41 | Son Güncelleme:
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    Avustralyalı bir çift, kıyıya vurmuş buldukları şişenin içinde aşk notu bulmayı umuyordu ama şişeyi açar açmaz pişman oldular. Çünkü şişenin içinden vefat eden bir adamın külleriyle birlikte şişenin okyanusa geri bırakılmasını rica eden bir not buluyordu.

    Sahilde içinden not çıkan şişe buldular! Yazılanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemediler... Açar açmaz pişman oldular

    Avustralyalı bir çift olan Rick ve Cyrstal, keşfi yaptıklarında Queensland'in kuzeyindeki bir kumsalda yürüyorlardı. İçinde bir notun bulunduğu şişeyi kıyıdan alan çift aşk mektubu bulmayı umarken hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Şişede bir not ve kum gibi görünen tozların olduğunu fark eden çift, bunun Geoff adında bir adamın külleri ve son dileklerini detaylandıran bir not olduğunu daha sonrasında fark etti.

    ŞİŞENİN TAMAMINI DÖKTÜ

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    Şişenin içinde bulunan notunu çıkartmak için tozları döken Rick notta yazılanları okuyunca derin bir pişmanlık yaşadı. News.au.com tarafından bildirildiği üzere notta, "Geoffrey'in külleri burada yatıyor, eğer bulunursa lütfen şişeyi akıntıya atın ki yolculuğuma devam edebileyim" ifadesi yer alıyordu.

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    Sosyal medyada gündem yaratan olay kısa sürede kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu onun yolculuğunun sonu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Onun için üzgünüm" yorumunu yaptı.

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