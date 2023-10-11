İstanbul sokaklarında "Koca Arıyorum" pankartıyla dolaşan Ukraynalı kadın sosyal medyanın gündemine yerleşti! Bir gören bir daha baktı

Ukraynalı olduğu belirtilen kadının elindeki "Koca Arıyorum" yazılı pankart dolaştığı sokaklardaki insanların ilgisini çekmekle kalmadı sosyal medyada da gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken diğer bir kısmı ise genç kadının yerini merak etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, "Biz karı arıyoruz diye dolaşsak linç yeriz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tam olarak nerede bulabiliriz" yorumunu ekledi.