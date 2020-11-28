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Evlilik vaadiyle kadınları tuzağa düşürüp dolandıran kişi suçüstü yakalandı

28.11.2020 12:37 | Son Güncelleme:
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Evlilik vaadiyle kadınları tuzağa düşürüp dolandıran kişi suçüstü yakalandı

Sahte kimlikle dolaşan ve evlilik vaadiyle kadınları kandırarak, binlerce lira dolandıran Medet Batal, İstanbul Beşiktaş'ta bir kadını dolandıracağı sırada yakalandı.

Medet Batal isimli şüpheli İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Mersin, Ankara ve İzmir'de ünlü firmaların adını taşıyan kartvizitler bastırarak kadınları evlilik vaadiyle dolandırdı. Batal'ın Başakşehir'de Tolga Saygın adını kullanarak bir kadını evlilik vaadiyle 30 bin lira, Şişli'de film setlerine yemek verme vaadiyle 3 adet cep telefonu ve bin lira, Sakarya Hendek'te yurtdışından uygun araç satışı iddiasıyla internet sitesi üzerinden 10 bin 250 lira, Mersin Mezitli'de filmlerde oynatma vaadiyle 10 bin lira dolandırdığı, Ankara'nın Mamak ilçesinde ise çalıntı otomobili satma ile İzmir Bergama'da tehdit suçlarına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı.

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SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Batal'ın Ş.G. isimli kadını kandırarak 33 bin lira dolandırdığının ihbarını alan ekipler, 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Ortaköy'de bir binanın terasında olduğunu belirledi. Burada genç bir kızı sahte kimlik kullanarak evlilik vaadiyle dolandırmaya çalışan Batal, polisi tarafından düzenlenen baskınla suçüstü yakalandı.

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TUTUKLANDI

6 farklı "dolandırıcılık" suçundan aranması olan Medet Batal, emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan Batal, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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