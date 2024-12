Evlilik yıldönümlerini kutlamak için tatile çıktılar! Cani koca karısını parçalayıp karavanın banyosunda bıraktı... "Bacağını bıçakla kestiğimi hatırlıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Joseph Ferlazzo ve eşi Emily Jean Schwarz 1. evlilik yıldönümlerini kutlamak için Bolton kasabasına karavanla gitmişti. Karavan tatilinden Ferlazzo'nun tek başına dönmesinden şüphelenen Schwarz'ın ailesi onu kayıp olarak polise bildirdi. Ferlazzo tatil sırasında tartıştıklarını ve Schwarz'ın kendisini terk ettiğini söylemişti. Ancak polis kayıp soruşturmasını derinleştirdiğinde Ferlazzo cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

"MEŞRU MÜDAFAA" DİYEREK SAVUNDU

WCAX , NBC 5 ve New Hampshire Union Leader'a göre, Ferlazzo duruşma sırasında karısını meşru müdafaa amacıyla öldürdüğünü iddia etti. Tartıştıklarını ve eşini bıçakladığı an dışında başka bir şey hatırlamadığını söyleyen Ferlazzo, "Bir an, bacağını bıçakla kestiğimi hatırlıyorum. Başka bir anım yok. Bu durum beni hasta etti" dedi.

NBC 5'e göre Chittenden İlçe Savcısı Sarah George, jürinin bu iddiaya inanmadığını ve Ferlazzo'nun ifadelerini duruşmada sunulan delillerle eşleştiremediğini söyledi. Ferlazzo birinci derece cinayetle tutuklandı.