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  4. Evlilik yıldönümlerini kutlamak için tatile çıktılar! Cani koca karısını parçalayıp karavanın banyosunda bıraktı... "Bacağını bıçakla kestiğimi hatırlıyorum"

Evlilik yıldönümlerini kutlamak için tatile çıktılar! Cani koca karısını parçalayıp karavanın banyosunda bıraktı... "Bacağını bıçakla kestiğimi hatırlıyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.12.2024 15:52
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Amerika Birleşik Devletleri'nin New Hampshire bölgesinde yaşayan Joseph Ferlazzo ve eşi Emily Jean Schwarz 1. evlilik yıldönümlerini kutlamak için karavanla tatile çıktı. Tatil sırasında ikili arasında tartışma yaşandı. Cinnet getiren koca karısını öldürdü ve cansız bedenini parçalara ayırarak uzuvlarını karavanın banyosuna sakladı. Ferlazzo aylar sonra ise cinayeti itiraf etti.

Evlilik yıldönümlerini kutlamak için tatile çıktılar! Cani koca karısını parçalayıp karavanın banyosunda bıraktı... "Bacağını bıçakla kestiğimi hatırlıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Joseph Ferlazzo ve eşi Emily Jean Schwarz 1. evlilik yıldönümlerini kutlamak için Bolton kasabasına karavanla gitmişti. Karavan tatilinden Ferlazzo'nun tek başına dönmesinden şüphelenen Schwarz'ın ailesi onu kayıp olarak polise bildirdi. Ferlazzo tatil sırasında tartıştıklarını ve Schwarz'ın kendisini terk ettiğini söylemişti. Ancak polis kayıp soruşturmasını derinleştirdiğinde Ferlazzo cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

"MEŞRU MÜDAFAA" DİYEREK SAVUNDU

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WCAX , NBC 5 ve New Hampshire Union Leader'a göre, Ferlazzo duruşma sırasında karısını meşru müdafaa amacıyla öldürdüğünü iddia etti. Tartıştıklarını ve eşini bıçakladığı an dışında başka bir şey hatırlamadığını söyleyen Ferlazzo, "Bir an, bacağını bıçakla kestiğimi hatırlıyorum. Başka bir anım yok. Bu durum beni hasta etti" dedi.

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NBC 5'e göre Chittenden İlçe Savcısı Sarah George, jürinin bu iddiaya inanmadığını ve Ferlazzo'nun ifadelerini duruşmada sunulan delillerle eşleştiremediğini söyledi. Ferlazzo birinci derece cinayetle tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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