Düğünün ortasında kayınvalideye sıkıntı bastı! Elbisesinden kurtulmak istedi... O anlar sosyal medyanın ilgisini çekti: "Modacısını yanında getirmiş"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'kendalllflink' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Kendall Flink isimli bir kadın düğününden ilginç bir anı tgösterdi. Kayınvalidesinin düğün sırasında dans pistinin ortasında bir anda kıyafet değişikliği yaptığı anları gösteren gelin gönderisine, "Düğünde hava çok sıcaktı. Kayınvalidemin sıcak düğün töreninde biraz serinlemeye ihtiyacı vardı. Bu yüzden kıyafetini çıkartmaya karar verdi" notunu ekledi.

MAKASLA MÜDAHALE ETTİ

Damadın annesinin dans pistinde mavi çiçek desenli beyaz bir elbise giydiği görüldü. Elbisesi yere kadar uzanıyordu, dizlerine kadar uzanan küçük bir yırtığı vardı. Ancak yaşlı kadın, sıcağa dayanabilmek için uzunluğunu yeniden ayarlamaya karar verdi. Bir kadın kayınvalidenin yanında diz çöktü ve bir makas kullanarak elbisenin eteğini yırtmaçla aynı uzunlukta kesti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM GECİKMEDİ

Kayınvalidenin dans pistinin ortasında yaptığı elbise kestirme hareketi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında karmaşık yorumlara neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle damadın annesi bu. Kıskanç kayınvalideyi nerede görsem tanırım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sanırım tüm ay boyunca bunu planladı" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Modacısını yanında getirmiş" yorumunda bulundu.