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Yemek teslimatında korku dolu anlar! 'Kişisel bilgilerinizi değiştirin' diyerek uyardı: "20 dakika boyunca kapıyı çalmayı bırakmadı, korkudan titredim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.12.2024 15:49
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TikTok kullanıcısı Olivia Ponton, bir uygulama üzerinden yemek sipariş ettikten sonra korkunç bir deneyim yaşadı. Ponton, kadınları kendi güvenlikleri için yemek uygulamalarındaki kişisel bilgilerini değiştirmeye çağırdı. Ponton eve teslimat için gelen kuryenin kapısını çalmayı bırakmaması üzerine yirmi dakika boyunca gerçekten titrediğini açıkladı.

Yemek teslimatında korku dolu anlar! 'Kişisel bilgilerinizi değiştirin' diyerek uyardı: "20 dakika boyunca kapıyı çalmayı bırakmadı, korkudan titredim"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta Olivia Ponton adıyla paylaşım yapan bir kadın internet üzerinden yemek siparişi verdi. Kuryenin evine geldiğinde kapı deliğini plastik poşetle kapattığını ve ısrarlı bir şekilde kapının zilini çaldığını söyleyen Panton, "Asla gerçek adınızı veya kendi fotoğrafınızı uygulamalardan birine koymayın. Bu size bir işaret olsun. Adınızı bir adamın adaıyla değiştirin ve fotoğrafınızı silin. 20 dakika boyunca zili çaldı ve küçük gözetleme deliğini poşetle kapatıyordu, bu yüzden kim olduğunu göremedim. Gerçekten titredim" dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu benim başıma geldi. O zamandan beri uygulama profil fotoğrafıma dur işaretinin resmini koydum" yorumunu ekledi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kurye 15 dakika boyunca evimin önünde bekledi. Bu çok korkutucuydu" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben de az önce değiştirdim, teşekkür ederim" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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