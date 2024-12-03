Morg teknisyeni açıkladı! Sosyal medyada gündem yarattı: "İşte öldükten sonra organlarınıza bunlar oluyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Hayleigh adlı bir morg teknisyeni TikTok'tan yaptığı açıklamasıyla insanların öldükten sonra organlarındaki değişimi gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümünü tedirgin eden açıklamalarda Hayleigh, "Otopsi sırasında insanlar organlarınızın yerine geri konulduğunu düşünüyor ama öyle değil. Beyniniz kafanızın içinde olmaz" dedi.

Morgtaki görevinin cenaze evinde çalışarak vücut parçalarını ve tüm bedenleri mumyalama, gömme veya yakma işlemleri için hazırlamak olduğunu dile getiren Hayleigh organların orijinal yerlerine geri konulmayacağını, çünkü bir parça çıkarıldıktan sonra onu tekrar yerine koyamayacağınızı açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Hayleigh'in gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Keşke bunu bilmeseydim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu bana hiç yarar sağlamıyor" yorumunu yaptı.