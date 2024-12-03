Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Morg teknisyeni açıkladı! Sosyal medyada gündem yarattı: "İşte öldükten sonra organlarınıza bunlar oluyor"

Morg teknisyeni açıkladı! Sosyal medyada gündem yarattı: "İşte öldükten sonra organlarınıza bunlar oluyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.12.2024 10:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta 'themortuartytech" adıyla bilinen Hayleigh adlı bir morg teknisyeni öldükten sonra organlara ne olacağına ilişkin açıklamasıyla pek çok insanı ürpertmeyi başardı. Otopsi sonrasında Hayleigh, organların orijinal yerlerine geri konulmayacağını söyledi.

Morg teknisyeni açıkladı! Sosyal medyada gündem yarattı: "İşte öldükten sonra organlarınıza bunlar oluyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Hayleigh adlı bir morg teknisyeni TikTok'tan yaptığı açıklamasıyla insanların öldükten sonra organlarındaki değişimi gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümünü tedirgin eden açıklamalarda Hayleigh, "Otopsi sırasında insanlar organlarınızın yerine geri konulduğunu düşünüyor ama öyle değil. Beyniniz kafanızın içinde olmaz" dedi.

2

Morgtaki görevinin cenaze evinde çalışarak vücut parçalarını ve tüm bedenleri mumyalama, gömme veya yakma işlemleri için hazırlamak olduğunu dile getiren Hayleigh organların orijinal yerlerine geri konulmayacağını, çünkü bir parça çıkarıldıktan sonra onu tekrar yerine koyamayacağınızı açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Hayleigh'in gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Keşke bunu bilmeseydim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu bana hiç yarar sağlamıyor" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Mezarlıkta temizlik yaptı! Fenomene tepki yağdı

Mezarlıkta temizlik yaptı! Fenomene tepki yağdı

 Tüm çiftçileri unutun! Paraya para demiyor: "Güvensiz erkekler..."

Tüm çiftçileri unutun! Paraya para demiyor: "Güvensiz erkekler..."

 Gözünü bile kırpmadı! Kendisine borç veren 14 arkadaşını öldürdü

Gözünü bile kırpmadı! Kendisine borç veren 14 arkadaşını öldürdü

 Kendisi de inanamadı! Boruların arasından altın buldu: Ödülden payını aldı

Kendisi de inanamadı! Boruların arasından altın buldu: Ödülden payını aldı

 Gelin yasak aşk mesajlarını düğünde ifşa etti! Davetliler şoke oldu

Gelin yasak aşk mesajlarını düğünde ifşa etti! Davetliler şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
morg
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Esenyurt'ta dehşet saçmıştı! İşte o cani...

Esenyurt'ta dehşet saçmıştı! İşte o cani...

Rejim karşıtı grupların ilerleyişi sürüyor

Rejim karşıtı grupların ilerleyişi sürüyor

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.