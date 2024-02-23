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  4. Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk nişanlandı! İşte nişandan ilk kareler

Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk nişanlandı! İşte nişandan ilk kareler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.02.2024 08:17 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun zamandır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk, ile evlilik kararı aldı. Sevgililer Günü'nde Zeynep Mayruk'a evlenme teklif eden Tolga Sarıtaş ve Mayruk evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Ünlü çiftin nişanından ilk kareler geldi.

Güneşin Kızları, Söz, Ferhat ile Şirin, Arıza ve Baba gibi birçok başarılı projede yer alan yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş uzun zamandır birlikte olduğu ünlü modacı Zeynep Mayruk ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde Sarıtaş'ın sevgilisi Mayruk'a evlilik teklifi ettiği öğrenildi. Gözde çift Çeşme'de düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk nişan töreninden karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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Törende Tolga Sarıtaş siyah bir takım elbise giyerken Zeynep Mayruk'un seçimi de dikkat çekti.

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Zeynep Mayruk beyaz tamamen dantel detaylı bir takım elbise giymeyi tercih etti. Mayruk'un bu tercihi sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçiler 'Çok güzel' bulurken bazı takipçiler de 'Hiç olmamış' dedi.

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