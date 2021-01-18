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Evsiz adam fuar alanındaki gölette ölü bulundu

18.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Evsiz adam fuar alanındaki gölette ölü bulundu

İzmir'de fuar alanındaki gölette Cem Cihanoğlu'nun (32) cansız bedeni bulundu. Evsiz olduğu öğrenilen Cihanoğlu'nun ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Konak'taki fuar alanında, bugün öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan Suriyeli aile, gölette bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görümce polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, göletten çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin evsiz Cem Cihanoğlu olduğu saptandı. Cihanoğlu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cem Cihanoğlu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

DHA

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