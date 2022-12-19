Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Evsiz adama sandviç veren polis memuru görevden alındı! Sebebi mide bulandırdı çünkü içinde peynir değil dışkı vardı

Evsiz adama sandviç veren polis memuru görevden alındı! Sebebi mide bulandırdı çünkü içinde peynir değil dışkı vardı

19.12.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Teksas eyaletinde görev yapan Matthew Luckhurst isimli polis memuru, evsiz bir adama sandviç verdiği için 2016 yılında San Antonio Polis Departmanından işine son verildi. Bunun sebebi Matthew'un iki dilim ekmeğin arasına koyduğu şeyin standart bir sandviç içeriği değil dışkı olmasıydı. Daha sonra yeniden göreve alınan memur, şimdi benzer bir sebeple yeniden kovuldu.

Evsiz adama sandviç veren polis memuru görevden alındı! Sebebi mide bulandırdı çünkü içinde peynir değil dışkı vardı

Matthew Luckhurst, iki dilim ekmeğin arasına dışkı koyup evsiz bir adama verdiği için 2016 yılında San Antonio Polis Departmanından işine son verilmişti. San Antonio Polis Şefi William McManus "Departman için bir utanç.'' olarak nitelendirdiği olayın ardından Luckhurst, memurların 180 günden daha uzun bir süre önce meydana gelen davranışlar nedeniyle disiplin cezası almasını engelleyen yerel hükümet yasası nedeniyle temyiz başvurusunu kazandı ve Teksas, Floresville'deki bir başka polis departmanında yeniden göreve başladı.

YİNE YAPTI

1_Matthew-Luckhurst-disgraced-po

Memur daha sonra, şehir merkezindeki bisiklet devriye bürosundaki kadınlar tuvaletinin oturağına kahverengi bir madde sürdüğü iddia edilen ayrı bir olayla ilgili soruşturmanın ardından ikinci bir süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. Luckhurst, tuvalet olayının sorumluluğunu kabul etti ancak bunun bir şaka olduğunu iddia etti ve özür diledi.

''HATAYDI''

0_Matthew-LuckhurstjpgFive-month

Gerçekleşen duruşmada "Geriye dönüp bakıldığında, olgunlaşmamıştı" diyen yargıç, onun yeniden göreve alınmasıyla ilgili kaygılarını dile getirdi ve bunu bir hata olarak nitelendirdi. Matthew, tuvalet olayıyla ilgili temyiz başvurusunu kazanmadı. Davada yargıç, "Luckhurst'ün kadınları hedef alan davranışının korkunç doğasını" gerekçe göstererek, McManus'un kendisini San Antonio Polis Departmanından kovmasının haklı olduğuna karar verdi.

İlginizi Çekebilir

Dışkısını kusmaya başladı! Bu her şeyin başlangıcı oldu

Dışkısını kusmaya başladı! Bu her şeyin başlangıcı oldu

 Çok nadir görülüyor! Bebeğin göbeğinden dışkı geldi

Çok nadir görülüyor! Bebeğin göbeğinden dışkı geldi

 Tatili zehir oldu! Denizde bir anda görünce şaşırdı

Tatili zehir oldu! Denizde bir anda görünce şaşırdı

 Böyle kavga görülmedi! Her yere dışkıladı

Böyle kavga görülmedi! Her yere dışkıladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havada korku dolu anlar! Uçak türbülansa girdi Havada korku dolu anlar! Uçak türbülansa girdi
Helikopterle taşındılar! “Refah seviyesi o kadar yüksek ki...”Helikopterle taşındılar! “Refah seviyesi o kadar yüksek ki...”
Otel lobisinde korkunç olay! Dev akvaryum patladı... Otel lobisinde korkunç olay! Dev akvaryum patladı...
Anahtar Kelimeler:
polis dışkı

En Çok Okunan Trend Haberler

Dudak uçuklatan pozlar! "Bu dünyadan değilsin"

Dudak uçuklatan pozlar! "Bu dünyadan değilsin"

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

2011 yılında hayatını kaybetmişti! Kehanetleri tüyler ürpertti

2011 yılında hayatını kaybetmişti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Amber Luke'un g-string bikinili lolipop pozları olay oldu!

Amber Luke'un g-string bikinili lolipop pozları olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.