Evsiz adama sandviç veren polis memuru görevden alındı! Sebebi mide bulandırdı çünkü içinde peynir değil dışkı vardı

Matthew Luckhurst, iki dilim ekmeğin arasına dışkı koyup evsiz bir adama verdiği için 2016 yılında San Antonio Polis Departmanından işine son verilmişti. San Antonio Polis Şefi William McManus "Departman için bir utanç.'' olarak nitelendirdiği olayın ardından Luckhurst, memurların 180 günden daha uzun bir süre önce meydana gelen davranışlar nedeniyle disiplin cezası almasını engelleyen yerel hükümet yasası nedeniyle temyiz başvurusunu kazandı ve Teksas, Floresville'deki bir başka polis departmanında yeniden göreve başladı.

YİNE YAPTI

Memur daha sonra, şehir merkezindeki bisiklet devriye bürosundaki kadınlar tuvaletinin oturağına kahverengi bir madde sürdüğü iddia edilen ayrı bir olayla ilgili soruşturmanın ardından ikinci bir süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. Luckhurst, tuvalet olayının sorumluluğunu kabul etti ancak bunun bir şaka olduğunu iddia etti ve özür diledi.

''HATAYDI''

Gerçekleşen duruşmada "Geriye dönüp bakıldığında, olgunlaşmamıştı" diyen yargıç, onun yeniden göreve alınmasıyla ilgili kaygılarını dile getirdi ve bunu bir hata olarak nitelendirdi. Matthew, tuvalet olayıyla ilgili temyiz başvurusunu kazanmadı. Davada yargıç, "Luckhurst'ün kadınları hedef alan davranışının korkunç doğasını" gerekçe göstererek, McManus'un kendisini San Antonio Polis Departmanından kovmasının haklı olduğuna karar verdi.