Tatili zehir olunca sosyal medyadan isyan etti! “Denizde bir dışkı bana doğru yüzdü”

Moyo isimli bir TikTok kullanıcısı, turistlerin yoğun olarak bulunduğu Hırvatistan kıyılarındaki bir yat limanının yakında dalış yaptığını söyledi. Kıyıya yaklaştığı sırada karşısında bir dışkı olduğunu gören Moyo, bunun bir insandan geldiğini söyleyince sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olmayı başardı. TikTok’ta 2.1 milyon takipçisi bulunan Moyo, gönderisinde “Az önce kendi gözlerimle gördüklerime inanamıyorum. Denizde bir dışkı bana doğru yüzdü” dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Moyo’nın paylaşımının sonrasında sosyal medya kullanıcıları duruma büyük bir tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcı durumu ‘Herkese karşı büyük saygısızlık’ olarak nitelendirirken bir diğeri ise, “Aynı şeyi ben de yaşadım, bu iğrenç” yorumunu yaptı.Diğer kullanıcılar, herkesin hayatlarının bir noktasında denizde dışkı yaptığını iddia ettikleri için turisti savunmak adına yorumlardaki yerini aldı.



