Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı! 'Oğlum ve kendim için...'

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ile ABD’ye kaçan Eylem Tok’un yargılanması devam ediyor. Tok'un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı.

"YEMEK YEMEDE, UYUMADA ZORLUK ÇEKİYORUM"

Avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mektupta Tok, “Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum” dedi. Tok, hapishanedeki koşulların kendisini olumsuz etkilediğini anlattı.

EPİLEPSİ NÖBETLERİ GEÇİRMİŞ

T24'ün haberine göre epilepsi hastalığına yakalandığını belirten Tok, hapishanede iki kez nöbet geçirdiğini belirtti. Sağlık durumunun kötüleştiğini ifade eden Tok “ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum,” dedi.