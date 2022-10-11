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  4. Ezana remiks yaptığı iddia edilmişti! DJ Akman suskunluğunu bozdu

Ezana remiks yaptığı iddia edilmişti! DJ Akman suskunluğunu bozdu

11.10.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda ezana remiks yaptığı iddiasıyla tartışma yaratan DJ Akman adı ile bilinen Osman Kurnaz, hakkında çıkan iddiaları tek tek yalanladı.

Geçtiğimiz senelerde YouTube kanalı üzerinden ‘DJ Akman ezan remix’ yazınca bir videonun çıktığını, bu kaydın kesinlikle kendisine ait olmadığını ifade etmesine rağmen uzun süre tartoşmaların merkezinde yer almıştı.

Sonrasında hakkında defalarca 'öldü' haberleri çıkan DJ Akman, Show Tv'ye yaptığı açıklamada, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

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HABERLERE İSYAN ETTİ

2000'li yıllara damga vuran ve arabesk-rap denilince ilk akla gelen isimlerden olan Dj Akman, hakkında çıkan haberlere isyan ederek, "Artık kaç kere öldüğümü unuttum." dedi.

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