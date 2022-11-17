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Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Sen de mi Ezgi...'

17.11.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'a veda ederek sevenlerini üzen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar içindeki değişimi, sosyal medyada gündem oldu.

Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Sen de mi Ezgi...'

Değişimiyle kafa karıştıran ünlüler kervanına güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu da katıldı.

34 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde İkitisat eğitimi görürken tiyatroya ilgi duymaya başladı. Yatay geçişle İstanbul Üniversitesi'ne geçen yıldız, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk alanında yüksek lisans yaptı.

Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Sen de mi Ezgi...'

İstanbul'a gelir gelmez bir oyunculuk ajansına kaydolan Ezgi Eyüboğlu, 2012 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanındı. Sonrasında Sudan Bıkmış Balıklar'da başrol oyuncusu oldu.

Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Sen de mi Ezgi...'

Birçok projede rol alan yıldız, meslektaşı Kaan Yıldırım ile dünyaevine girdi ancak bu evlilik yalnızca 3 yıl sürdü.

Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Sen de mi Ezgi...'

En son Teşkilat dizisinde kamera karşısına geçen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Sen de mi Ezgi...'

Ezgi Eyüboğlu'nun eski haline ''Sen de mi Ezgi?'', ''Göz kapağı ve dudak kesinlikle yapılmış'', ''Kendisine her ne yaptığıysa güzel olmamış, bütün masumiyeti gitmiş'' gibi yorumlar yapıldı.

Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Sen de mi Ezgi...'

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Ezgi Eyüboğlu'nu Banu Alkan'ın gençliğine benzetti.

Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Sen de mi Ezgi...'

Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Sen de mi Ezgi...'

Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Sen de mi Ezgi...'

Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Sen de mi Ezgi...'

Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Sen de mi Ezgi...'

Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Sen de mi Ezgi...'


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Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım teşkilat

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