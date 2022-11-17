Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Sen de mi Ezgi...'

Değişimiyle kafa karıştıran ünlüler kervanına güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu da katıldı.

34 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde İkitisat eğitimi görürken tiyatroya ilgi duymaya başladı. Yatay geçişle İstanbul Üniversitesi'ne geçen yıldız, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk alanında yüksek lisans yaptı.

İstanbul'a gelir gelmez bir oyunculuk ajansına kaydolan Ezgi Eyüboğlu, 2012 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanındı. Sonrasında Sudan Bıkmış Balıklar'da başrol oyuncusu oldu.

Birçok projede rol alan yıldız, meslektaşı Kaan Yıldırım ile dünyaevine girdi ancak bu evlilik yalnızca 3 yıl sürdü.

En son Teşkilat dizisinde kamera karşısına geçen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Ezgi Eyüboğlu'nun eski haline ''Sen de mi Ezgi?'', ''Göz kapağı ve dudak kesinlikle yapılmış'', ''Kendisine her ne yaptığıysa güzel olmamış, bütün masumiyeti gitmiş'' gibi yorumlar yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Ezgi Eyüboğlu'nu Banu Alkan'ın gençliğine benzetti.



