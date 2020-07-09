Ezgi Mola’dan Hazal Kaya ve Ali Atay’ın oğulları Fikret Ali ile aşk pozu! Ezgi Mola kimdir? Kaç yaşındadır?

Güzelliğinin yanında sempatik tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksallı ile evleneceği yönündeki haberlerle magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Çiftin yaz aylarında gizli bir şekilde nikah masasına oturacağı söylentileri sürerken Mola ve Aksallı’nın Eylül ayında evleneceği magazin kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Hakkında çıkan evlilik haberlerine karşı sessizliğini koruyan Ezgi Mola, Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin evlerine gitti. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Ezgi Mola bu ziyaretin detaylarını paylaşmayı ihmal etmedi. Ezgi Mola, Hazal Kaya ve Ali Atay’ın oğulları Fikret Ali ile çekildiği bir kareyi yayınlayarak keyifli günü ölümsüzleştirdi.
Instagram hesabında 5 milyon takipçisi bulunan Ezgi Mola, sosyal medyayı seven ünlü isimlerden. Sosyal medya paylaşımlarında özel hayatına yer veren Mola’nın bu seferki konuğu Fikret Ali’ydi. Yakın arkadaşı Hazal Kaya’nın evine geçen Mola, Fikret Ali ile bir fotoğrafını paylaşarak altına “Ağzımızın tadı bozulmasın Fikret Bey” notunu düştü. Ezgi Mola ve Fikret Ali Atay’ın bu pozu binlerce yorum ve beğeni aldı. Anne Hazal Kaya ise fotoğrafa “Aşk pozu ya” cevabını verdi.
Tam adı Mercan Ezgi Mola olan başarılı yıldız 29 Mart 1983 yılında İstanbul’da doğdu. 37 yaşına basan ünlü oyuncu 1.63 m boyunda, 58 kilo ve Koç burcudur. Oyunculuk merakı henüz lise yıllarında başlayan Ezgi Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde kurs alarak hevesini mesleğe dönüştürmek için ilk adımı attı. 4 yıl eğitim alan Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni birincilikle tamamladı. Bu sırada eğitimi pekiştirmek için Aydoğan Temel’in öğrencisi oldu. Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk kez sahne tozunu yutma şansına erişti. 2005 yılında BKM Atölye’ye katıldı. 20015 yılında Hırsız Polis dizisinde rol alarak popülerliğini arttıran Ezgi Mola pek çok film, dizi ve reklam projesinde boy gösterdi. Alice Müzikali ile oyunculuk performansını taçlandıran Ezgi Mola en sık takip edilen kadın oyunculardan biri haline geldi.
Ezgi Mola beyaz perdede; Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Aydede, Maide'nin Altın Günü, Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Kocan Kadar Konuş, Patron Mutlu Son İstiyor, Soğuk, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Celal ile Ceren, Pazarları Hiç Sevmem, Dedemin İnsanları, Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi, Veda, Hayatımın Kadınısın ve Organize işler gibi birbirinden iddialı yapımlarda yer aldı.
Televizyonda da başarısından söz ettiren Ezgi Mola’nın rol aldığı diziler arasında; Jet Sosyete, Kötü Yol, Bir Ömür Yetmez, Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan, Canım Ailem, Sınıf, Kolay Gelsin, Senden Başka, Görünmez Adam, Sevinçli Haller, Sultan Makamı, Unutma Beni ve Karate Can sayılır.
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