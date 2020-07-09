Ezgi Mola’dan Hazal Kaya ve Ali Atay’ın oğulları Fikret Ali ile aşk pozu! Ezgi Mola kimdir? Kaç yaşındadır?

Güzelliğinin yanında sempatik tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksallı ile evleneceği yönündeki haberlerle magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Çiftin yaz aylarında gizli bir şekilde nikah masasına oturacağı söylentileri sürerken Mola ve Aksallı’nın Eylül ayında evleneceği magazin kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Hakkında çıkan evlilik haberlerine karşı sessizliğini koruyan Ezgi Mola, Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin evlerine gitti. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Ezgi Mola bu ziyaretin detaylarını paylaşmayı ihmal etmedi. Ezgi Mola, Hazal Kaya ve Ali Atay’ın oğulları Fikret Ali ile çekildiği bir kareyi yayınlayarak keyifli günü ölümsüzleştirdi.

“AĞZIMIZIN TADI BOZULMASIN FİKRET BEY”

Instagram hesabında 5 milyon takipçisi bulunan Ezgi Mola, sosyal medyayı seven ünlü isimlerden. Sosyal medya paylaşımlarında özel hayatına yer veren Mola’nın bu seferki konuğu Fikret Ali’ydi. Yakın arkadaşı Hazal Kaya’nın evine geçen Mola, Fikret Ali ile bir fotoğrafını paylaşarak altına “Ağzımızın tadı bozulmasın Fikret Bey” notunu düştü. Ezgi Mola ve Fikret Ali Atay’ın bu pozu binlerce yorum ve beğeni aldı. Anne Hazal Kaya ise fotoğrafa “Aşk pozu ya” cevabını verdi.