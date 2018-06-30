MAGAZİN

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

Yıllardır fazla kilolarıyla başı dertte olan Ezgi Mola, paylaştığı mayolu pozuyla beğeni topladı

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Oyuncu Ezgi Mola, farklı kişiliği ve cesareti ile takdir toplayan bir isim.

Hayvan sevgisi ile bilinen, hayvanlara karşı yapılan kötülüklere karşı sosyal medyadan büyük farkındalık adımları atan Mola, zaman zaman kilolarıyla ilgili de paylaşımlar yapıyor.

Sinema filmlerine ağırlık veren Mola, son zamanda verdiği kilolarla da gündemden düşmüyor. Mola uzun süredir diyet ve spor programı ile kilo veriyor ve bu konuda sık sık da paylaşım yapıyor. Şu sıralar tatilde olan Mola mayolu paylaşımıyla beğeni topladı.

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Mola'nın "Arkadaşlar ekmeği bıraktım ama bu fotonun ekmeğini yerim müsaadenizle" yorumuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.

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Siyah mayosuyla dikkat çeken Mola'nın kasıklarındaki dövmeler de gözlerden kaçmadı.


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Ezgi Mola ezgi mola mayo

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