MAGAZİN

Ezgi Mola'dan Uzungöl tepkisi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2018 15:58 | Son Güncelleme

Oyuncu Ezgi Mola, Uzungöl'de yaşanan doğa katliamıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Ezgi Mola'dan Uzungöl tepkisi

Yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla Uzungöl’de yaşanan doğa katliamı net bir şekilde görülüyor. Yıllar içinde yapılan ağaç kesimlerinin ve yapılan binaların Uzungöl’ün görüntüsünü olumsuz yönde değiştirdiği net bir şekilde görülürken, yaşananlarla ilgili paylaşımda bulunan ünlü isimler arasına oyuncu Ezgi Mola da katıldı. Hayvan sevgisiyle öne çıkan Mola, aynı zamanda yaşanan doğa katliamlarına da tepki gösteriyor. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Memleketini seven bunu yapmaz! Buna izin veren kimse vatanseverliği savunmasın!”


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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Uzungöl sosyal medya

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