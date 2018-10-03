Ezgi Mola, Organize İşler için 1.5 ayda 10 kilo verdi

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönetip oynadığı Organize İşler 2 filmi 4 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.

Filmde Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Asım Noyan'ın hayatında önemli bir yeri olan, güzel, akıllı ve organize iş çevirmede çetenin diğer üyeleri kadar usta karakteri Lerzan Berrak'ı Ezgi Mola canlandırıyor.

Rengarenk kıyafetleri, dönen dolaplar içinde kılıktan kılığa giren cüretkar ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mola filmle ilgili şunları söyledi:

Organize İşler hayatımda çok önemli yeri olan bir yapım. Çünkü benim oynadığım ilk sinema filmiydi. İkincisinde de böyle bir rolle seyirci karşısına çıkıcak olmak beni heyecanlandırıyor. Lerzan Berrak karakterini çok sevdim. Daha kadın dişi, cilveli tatlı enerjili bir kadın ve onu onyanam benim için müthiş keyifliydi.

Ezgi Mola, çetenin güzel ve akıllı kadınını oynamak için 1.5 ayda 10 kilo verdi.

Yılmaz Erdoğan da çete lideri Asım Noyan karakteri için kampa girdi. Spor ve diyetle 6 kilo verdi.



