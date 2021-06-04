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Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah’ın tatlı atışması sosyal medyanın gündeminde

04.06.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye ve İnci karakterlerini canlandıran Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'ın tatlı atışması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah’ın tatlı atışması sosyal medyanın gündeminde

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi yıla damga vuran yapımlardan biri oldu. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldıkları dizi, gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanmasından dolayı da dikkatleri çeken bir yapım oldu.

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Dizide birbirinden dramatik karakterlere hayat veren oyuncuların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar hayranlarını çok güldürüyor. Dizide herkesi birleştirmeye çalışan İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın diziden ayrılmak istediğine dair dolaşan kulis bilgileri hayranlarını çok üzdü. Masumlar Apartmanı dizisinin takipçileri şimdi İnci’nin diziden nasıl ayrılacağını merakla bekliyor.

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MASUMLAR APARTMANI’NDA SAFİYE İNCİ’NİN MUTFAĞA GİRMESİNE İZİN VERDİ

Masumlar Apartmanı dizisinde bu hafta ekrana gelen 36. bölümde Safiye, ilk kez İnci’nin mutfağa girmesine ve dolma yapmasına izin vermişti.

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İşte o sahnelerden bir fotoğrafla sosyal medyada iki oyuncu tatlı bir atışmaya tutuştu! Dizide Safiye’nin İnci’ye ‘Sarı kantaron’ lakabıyla Ezgi Mola’nın yaptığı “Olmuyor kantaron, olmuyor çekil” notuna Abdullah da “Yapardım ya ben” mesajıyla yanıt veriyor.

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İki oyuncunun atışması bir başka paylaşımla da devam etmekte. Ezgi Mola, “Yıka bakayım şunları kantaron” sözleriyle dizideki o sahneye atıfta bulunmakta.

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Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah
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