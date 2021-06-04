Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah’ın tatlı atışması sosyal medyanın gündeminde

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi yıla damga vuran yapımlardan biri oldu. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldıkları dizi, gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanmasından dolayı da dikkatleri çeken bir yapım oldu.

Dizide birbirinden dramatik karakterlere hayat veren oyuncuların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar hayranlarını çok güldürüyor. Dizide herkesi birleştirmeye çalışan İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın diziden ayrılmak istediğine dair dolaşan kulis bilgileri hayranlarını çok üzdü. Masumlar Apartmanı dizisinin takipçileri şimdi İnci’nin diziden nasıl ayrılacağını merakla bekliyor.

MASUMLAR APARTMANI’NDA SAFİYE İNCİ’NİN MUTFAĞA GİRMESİNE İZİN VERDİ

Masumlar Apartmanı dizisinde bu hafta ekrana gelen 36. bölümde Safiye, ilk kez İnci’nin mutfağa girmesine ve dolma yapmasına izin vermişti.

İşte o sahnelerden bir fotoğrafla sosyal medyada iki oyuncu tatlı bir atışmaya tutuştu! Dizide Safiye’nin İnci’ye ‘Sarı kantaron’ lakabıyla Ezgi Mola’nın yaptığı “Olmuyor kantaron, olmuyor çekil” notuna Abdullah da “Yapardım ya ben” mesajıyla yanıt veriyor.