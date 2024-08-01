Ezgi Mola yakın arkadaşı Gupse Özay'a tam altın hediye etti! Sosyal medya yıkıldı

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturan Ezgi Mola kısa süre sonra anne olmuştu. Son dönemde bebeğiyle ilgilenen ve setlere ara veren Ezgi Mola yakın arkadaşı Gupse Özay'ı doğum gününde yalnız bırakmadı.

Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren Gupse Özay, geçtiğimiz gün 40 yaşına bastı.

Özay'ı Bengi Apak ve Ezgi Mola'nın da olduğu bir grup arkadaşı doğum gününde yalnız bırakmadı.

Arkadaşlarına çelenk yaptıran ekip sosyal medyadan da pozlarını paylaştı. Bu paylaşımlarda bir detay dikkat çekti.

ALTIN FİYATI MERAK EDİLDİ

Ezgi Mola yakın dostuna çelenk dışında bir de hediye aldı. İddialara göre Ezgi Mola ve eşi Gupse Özay'a doğum gününde tam altın taktı.

Bir tam altının fiyatı (16 bin 660 TL) akla gelince Ezgi Mola'nın hediyesi de sosyal medyada elbette konuşuldu.



Sosyal medya kullanıcıları "Arkadaşın da zengini be", "Rabbim bize de böyle arkadaş nasip etsin", "Valla var takıyor ne güzel" yorumlarında bulundu.