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Ezgi Sertel yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 11:46 | Son Güncelleme

Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren sunucu Ezgi Sertel ekranlara dönmek için gün sayıyor. Doğumdan sonra bir süre sevenlerinden uzak kalan Sertel yeni yarışma programı ‘Fazlası Zarar’ ile izleyicisine ‘merhaba’ diyecek.

Ezgi Sertel yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor

2018 yılında Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Ozan Çolakoğlu ile evlenen Ezgi Sertel 2020 yılında ikizlerini kucağına alarak anne oldu. İkizleri Tibet ve Mert ile zaman geçirmek istediğini belirterek bir süre işlerine ara vermeyi seçen güzel sunucu etkili bir dönüş yapmayı planlıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yeni projesi için heyecanını gizleyemeyen Ezgi Sertel müjdeli haberi sosyal medya hesabından vermeyi seçti.
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Ezgi Sertel ikizleri Mert ve Tibet’in 6 aylık olmasıyla birlikte çalışma hayatına adapte olmak için kolları sıvadı. Yeni projesinin detaylarını ilk kez sosyal medya hesabından açıklayan Ezgi Sertel seyircisini şaşırtmak için sabırsızlanıyor. Instagram hesabından yarışmanının başvuru adreslerini yayınlayan Sertel format hakkında da bilgilendirme yaptı. Alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştirmeye hazırlanan program için Sertel “İhtiyaç fazlası harcalamalar inceleniyor; kim savurgan, kim tutumlu ortaya çıkıyor! Türkiye’nin alıveriş alışkanlıklarını değiştirecek yarışma programı ‘Fazlası Zarar’ çok yakında başlıyor!” ifadelerini kullanmayı seçti.

FAZLASI ZARAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

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TRT 1 kanalının gündüz kuşağında kendisine yer bulacağı düşünülen ‘Fazlası Zarar’ programının yayın tarihi henüz netleşmedi. Haftaiçi her gün Ezgi Sertel’in sunumuyla ekranlara gelecek olan program için yayın saati de belirlenmedi. Sosyal medya hesabından çekimlere başladıklarını gösteren bir kare yayınlayan Sertel “Görüşürüz” diyerek ipucu vermemeyi seçti.

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