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F-35'in iniş takımları arızalandı! Piste acil iniş yaptı... O anlar kamerada

02.12.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın Kadena Hava Üssü'nde konuşlu ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktü. Uçağın burun kısmının zarar gördüğü açıklanırken, pilotun yara almadığı öğrenildi. Öte yandan olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

F-35'in iniş takımları arızalandı! Piste acil iniş yaptı... O anlar kamerada

Japonya'nın Okinawa adasındaki Kadena Hava Üssü'nde facianın eşiğinden dönüldü. Hava üssüne acil iniş yapan ABD'ye ait bir F-35B Lightning II savaş uçağının teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktüğü bildirildi.

Kazada uçağın burun kısmının zarar gördüğü öğrenilirken, üstte konuşlu kurtarma timi ve itfaiye ekiplerinin olaya müdahale ederek pilotu kokpitten çıkardığı kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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KISA PİSTLERDE KULLANILABİLİYOR

F-35 ailesinin kısa kalkış-dikey iniş yeteneğine sahip modeli olarak öne çıkan F-35B Lightning II, çok kısa pistlerden kalkış ve dikey iniş gerçekleştirebilmesi nedeniyle genelde uçak gemilerinde tercih ediliyor. (İHA)

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Japonya Lockheed Martin F-35 Lightning II savaş uçağı abd

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