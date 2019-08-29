!f İstanbul’un film seçkileri açıklandı

Bu yıl 18’incisi gerçekleşecek olan !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 13-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da, 19-22 Eylül tarihleri arasında ise İzmir ve Ankara’da başlıyor. Çok seslilikle büyümeyi amaç edinen !f ruhu, bu yıl da özün bağımsızlığını ilan ediyor ve sinema tutkunlarını ortak bir platformda bir araya getiriyor. !f Galalar’da Joanna Hogg, Jim Jarmusch, Dominga Sotomayor Castillo ve Jérémy Clapin seyirciyle buluşacak Dünya festivallerinde büyük ses getiren uluslararası filmleri, !f seyircisi ile buluşturan !f Galalar, açıklanan seçkisi ile sinemaseverlerin karşılıklı öğrenme sürecini pekiştirmeye hazırlanıyor. !f Galalar’ın, bu yılki seçkisinde aralarında “About Endlessness”, “The Souvenir”, “The Don’t Die”, “Too Late to Die Young” ve “I Lost My Body” gibi filmlerinin de olduğu 10 filmi !f seyircisine sunuyor. Roy Andersson’un 14 yılda tamamladığı “Yaşananlar” üçlemesinin ardından çektiği ve son filmi olan “About Endlessness” filmini beyazperdede izleme şansını bulacaksınız. Sundance Film Festivali 2019’dan Jüri Büyük Ödülü ile dönen “The Souvenir” ile 1980’lerde geçen karmaşık bir aşk hikâyesinin yıkıcı etkilerini hissedeceksiniz. Jim Jarmusch’un yönetmen koltuğunda oturduğu “The Dead Don’t Die” ile zombi saldırısına uğrayan kasabalıların hayatta kalmak için neler yaptıklarını öğrenecek ya da Dominga Sotomayor Castillo’nun yönettiği “Too Late to Die Young” ile ülkedeki siyasi rejim değişikliğinden kaçan bir grup insanın yaşam mücadelesine tanık olacaksınız. Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’nde En İyi Film ve İzleyici ödülünün sahibi “I Lost My Body” ise Paris sokaklarında dolaşarak vücudunu bulmaya çalışan kesik bir elin hikâyesi ile bakış açınızı başka bir yöne çevirecek

!f Efsaneler Türk Sinemasının Efsanelerini Ağırlıyor Ulusal sinemanın hafızasını aydınlatan !f Efsaneler ise dönemlerinin efsanevi filmlerini seyircisiyle buluşturuyor. “Tabutta Rövaşata”, “Ağır Roman”, “Eşkıya”, “C Blok” ve “Salkım Hanım’ın Taneleri” gibi efsane Türk filmleri ile Türk sinema tarihinin yakın geçmişine bir yolculuk vadediyor. Yönetmen koltuklarında Derviş Zaim, Mustafa Altıoklar, Yavuz Turgul, Zeki Demirkubuz ve Tomris Giritlioğlu’nun oturduğu filmler, festivalin en ilgi çekici seçkileri arasında yer alıyor. !f Kült, dünya sinemasında iz bırakan filmleri hatırlatıyor Zamana direnerek her daim yeni kalmayı başarabilen filmler, !f Kült seçkisinde sizleri bekleyecek. Bu seçkide, David Lynch’in yönettiği “Blue Velvet”, “Eraserhead”, “Lost Highway” gibi dünya sinema tarihinin kült filmlerini izleme şansı yakalayacaksınız. Lynch’in psikanalitik yöntemlerle kurguladığı filmlerinde hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak, kısa filmlerindeki karmaşık anlatımları çözerken bilinçaltının sinematik yansımasıyla tanışacaksınız.