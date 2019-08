!f İstanbul’un film seçkileri açıklandı

Dünya festivallerinde büyük ses getiren uluslararası filmleri, !f seyircisi ile buluşturan !f Galalar, açıklanan seçkisi ile sinemaseverlerin karşılıklı öğrenme sürecini pekiştirmeye hazırlanıyor. !f Galalar’ın, bu yılki seçkisinde aralarında “About Endlessness”, “The Souvenir”, “The Don’t Die”, “Too Late to Die Young” ve “I Lost My Body” gibi filmlerinin de olduğu 10 filmi !f seyircisine sunuyor. Roy Andersson’un 14 yılda tamamladığı “Yaşananlar” üçlemesinin ardından çektiği ve son filmi olan “About Endlessness” filmini beyazperdede izleme şansını bulacaksınız. Sundance Film Festivali 2019’dan Jüri Büyük Ödülü ile dönen “The Souvenir” ile 1980’lerde geçen karmaşık bir aşk hikâyesinin yıkıcı etkilerini hissedeceksiniz. Jim Jarmusch’un yönetmen koltuğunda oturduğu “The Dead Don’t Die” ile zombi saldırısına uğrayan kasabalıların hayatta kalmak için neler yaptıklarını öğrenecek ya da Dominga Sotomayor Castillo’nun yönettiği “Too Late to Die Young” ile ülkedeki siyasi rejim değişikliğinden kaçan bir grup insanın yaşam mücadelesine tanık olacaksınız. Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’nde En İyi Film ve İzleyici ödülünün sahibi “I Lost My Body” ise Paris sokaklarında dolaşarak vücudunu bulmaya çalışan kesik bir elin hikâyesi ile bakış açınızı başka bir yöne çevirecek

Jüri üyeleri belli oldu!

Keş!f, !f Ulusal ve Türkiye’den Kısalar kategorilerinden oluşan yarışmalar ile !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, anlatacak hikâyesi olanlara kulak veriyor. Yeni doğanın bilgeliğinin daha fazla insana ulaşması için bir araya gelen jüri üyeleri ise filmleri değerlendirerek en iyiyi ortaya çıkmak istiyor. Bu hedefle Keş!f kategorisi, Michel Franco’nun jüri başkanlığında Barış Saydam ve Deniz Eyüboğlu Aydın ile en iyiyi arayacak. !f Ulusal kategorisindeki seçimleri ise jüri başkanı Ezel Akay önderliğinde Damla Sönmez ve Asja Krsmanovic yapacak. Türkiye’den Kısalar kategorisinin en iyisini de jüri başkanı Anna Henckel-Donnersmarck ile Ayçe Kartal seçecek.

Festivalde yer alacak diğer filmler

Gerçeğin, yaratıcısının deneyimiyle evrildiği belgeselleri ise !f Belgesel ile izleyebileceksiniz. Richard Lowenstein’ın gözünden yönetilen “Mystify: Michael Hutchence” ile Avustralyalı rock grubu INXS’in vokalisti Michael Hutchence’in hayatına dahil olacaksınız, Türkiye’de 100 bin izleyici ile gişe yaparak bağımsız yabancı filmler arasında rekor kıran “Loving Vincent: The Impossible Dream” ı izleme şansına sahip olurken, Helena Třeštíková ve Jakub Hejna‘ın yönettiği “Forman vs Forman” ile Milas Forman’ın sanat yaşamının kapısını aralayacaksınız. “Ardında Kalanlar”, “Kadın Olmanın Günahı ” ve daha fazlası ile yaşamın her köşesinden özgün bakışlarla karşılaşacaksınız. !f Deneysel ile ilk kez senaryosu olmayan bir film içerisinde oyuncuların duygu durumlarını deneyimleyebileceğiniz “Lysis” ı izleyebileceksiniz. Keş!f ile ”End of Season”, “Fugue”, “Nocturne” ve “Song Without a Name” gibi ilk veya ikinci yönetmenlik deneyimi ile ortaya çıkmış yepyeni hikayeleri keşfedeceksiniz. !f Gökkuşağı ile “End of the Century”, “Being İmpossible” gibi bağımsız uluslararası filmlerle özgür renkleri aynı çatı altında bulabileceksiniz. !f Karanlık ve Köşeli’de “Luz” ile konfor alanın dışına çıkarken, !f Ulusal seçkisinde yer alan Can Evrenol’un “ Peri: Ağzı Olmayan Kız” isimli filmini bir kez beyazperde de izleme fırsatını yakalayacaksınız.