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Fabrikada gaz sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

13.05.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan bir tarım ürünleri fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle çalışanlardan 2'si hayatını kaybetti. Zehirlenen 3 işçi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Fabrikada gaz sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Antalya’da tarım kimyasalları üreten fabrikada yaşanan gaz sızıntısı sebebiyle ilk belirlemelere göre zehirlenen 2 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tarım kimyasalları üreten fabrikada gaz sızıntısı yaşandı. İşçilerin fenalaşması ile durum anlaşılınca fabrika hızlı bir şekilde boşaltıldı.

TGW

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre gaz zehirlenmesi geçiren 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Diğer personellerin ayakta tedavi edildiği bildirildi. (İHA)

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