Fabrikada gaz sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Antalya’da tarım kimyasalları üreten fabrikada yaşanan gaz sızıntısı sebebiyle ilk belirlemelere göre zehirlenen 2 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tarım kimyasalları üreten fabrikada gaz sızıntısı yaşandı. İşçilerin fenalaşması ile durum anlaşılınca fabrika hızlı bir şekilde boşaltıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre gaz zehirlenmesi geçiren 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Diğer personellerin ayakta tedavi edildiği bildirildi. (İHA)

