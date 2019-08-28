Facebook birçok kafe açacak! Sebebi ise...

Facebook’un 50 milyon kullanıcısının kişisel verilerini 2016 ABD Başkanlık seçimlerini etkilemek için kullandırtması sitenin güvenliğini açısından pek çok soru işareti oluşturmuştu. Her ne kadar Mark Zuckerberg siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica’ya verileri silmesi gerektiğini söylemiş olsa da, Facebook’un asıl hatasının verileri aldığı kullanıcılara herhangi bir bilgi vermemiş olması oldu. Tüm bu olaylardan sonra pek çok kullanıcı “DeleteFacebook” hareketi ile hesaplarını kapatma kararı aldı. Facebook hisseleri de olay sonrasında değer kaybetmişti.
KAHVE EŞLİĞİNDE HİZMET SUNACAK
Şirket, gizlilik ihlalleri sonucu aldığı büyük yaraları sarmaya çalışıyor. Zuckerberg kullanıcılarından özür dilerken verileri korumaya yönelik değişiklikler yapmaya başlayacağını duyurmuştu. Site, gizliliği ön plana çıkarmak amacıyla yeniden tasarlanmıştı. Gizliliğin şirket politikası için oldukça önemli olduğunu her fırsatta vurgulayarak kaybettiği kullanıcılarına yeniden ulaşmaya çalışan Facebook yeni yapılan hamle ile de kullanıcılarına gizlilik kontrollerini nasıl ayarlayabileceklerini bir kahve eşliğinde anlatılmaya başlayacak.
Facebook Cafes isimli geçici danışma merkezleri 28 Ağustos ve 5 Eylül tarihileri arasında açılacak. Kafeler Londra, Manchester, Edinburgh, Brighton ve Cardiff’te açık olacak. İlk kafe etkinliği 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde Londra’nın Great Street bölgesinde yer alan The Attendant’da gerçekleşecek. Facebook’un gizlilik temalı etkinlikleri için geçici olarak Facebook Cafe’ye dönüşecek olan mekanlarda ücretsiz kahve ikramı ile kullanıcıların hesaplarında gizlilik kontrolü yapılacak.
HER 4 KİŞİDEN BİRİ GİZLİLİK AYARLARINI ÖZELLEŞTİRMEYİ BİLMİYOR
Facebook’a göre Londra’da bulunan her dört sosyal medya kullanıcısından en az biri gizlilik ayarlarını nasıl özelleştirebileceğini bilmiyor. Dolayısıyla bu kafelerin faydalı olacağını düşünüyor. Facebook’un Kuzey Avrupa Başkan Yardımcısı Steve Hatch sosyal medyada paylaşılan gönderilerin kimler tarafından görülebileceği konusunda endişelenmenin gayet anlaşılabilir olduğunu ancak bu durum karşısında insanların neler yapabileceklerini bilmediğini ifade ediyor. Hatch, Facebook’un gizlilik ayarlarını özelleştirmeyi daha kolay ve hızlı hale getirdiklerini ve açılacak olan kafelerde gizlilik ayarlarının nasıl değiştirilebileceği konusunda yardım ve tavsiye almanın mümkün olduğunu söylüyor. Gerçekleştirilecek olan gizlilik kontrolü sayesinde kullanıcılar gereğinden fazla bilgiyi başkalarıyla paylaşmadığından emin olacak.
KULLANICILARIYLA BİREBİR İLGİLENECEK
Facebook gerçekleştireceği bu etkinlikle beraber gizlilik kontrolünü sağlarken kullanıcıları ile birebir temas halinde de olmuş olacak. Şirket böylelikle kişisel verilerin izinsiz kullanılmasından kaynaklanan güvensizlik ortamını yıkıp uygulamayı kullanan kişilerle yeniden güven ortamı oluşturmak istiyor.
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