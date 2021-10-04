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Facebook çalışanları şirkete giremedi

04.10.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram’a dünya genelinde erişim sağlanamazken, durum değerlendirmesi yapmak üzere şirket binalarına gelen Facebook çalışanlarının içeri giremediği iddia edildi.

Facebook çalışanları şirkete giremedi

Dünyanın her yerinden sosyal medya kullanıcılarının WhatsApp, Facebook ve Instagram’a erişim sorunu devam ederken, ABD’nin öne gelen gazetelerinden New York Times’ın muhabiri Sheera Frenkel ilginç bir iddia ortaya attı.

KARTLAR KAPILARI AÇMADI

Frenkel, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, hala devam eden küresel erişim sorununun boyutlarını değerlendirmek üzere şirket binalarına gelen Facebook çalışanlarının içeri giremediğini öne sürdü. İddiasını adını açıklamadığı bir Facebook çalışanı ile yaptığı telefon görüşmesine dayandıran Frenkel, çalışanların kartlarının kapıları açmadığını ifade etti.

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