Facebook gizlilik konusunda hangi verileri topluyor?

Gizlilik konusunda çok titiz çalışan Apple, iOS 14.3 güncellemesi ile uygulama geliştiricilerinin kullanıcılardan hangi verileri topladığını göstermesi için App Store’u güncelledi. Bu güncelleme ile Facebook gizlilik konusunda topladığı verileri açıkça gösterdi. App Store’da en fazla veri toplayan uygulama olarak tarihe geçen Facebook, birçok veriyi A’dan Z’ye toplaması ile dikkat çekiyor.
Aşağıdan Facebook’un gizlilik konusunda hangi verileri topladığını görebilirsiniz. Bu listenin çok kabarık olduğunu baştan belirtelim.
ÜÇÜNCÜ TARAF REKLAMLAR
Kişi Bilgileri
- Posta Adresi
- E-posta Adresi
- Ad
- Telefon Numarası
Kimlik Tanıtıcılar
- Kullanıcı Kimliği
- Aygıt Kimliği
Diğer Veriler
GELİŞTİRİCİNİN REKLAM VEYA PAZARLAMASI
Kişi Bilgileri
- Posta Adresi
- E-posta Adresi
- Ad
- Telefon Numarası
Kimlik Tanıtıcılar
- Kullanıcı Kimliği
- Aygıt Kimliği
Diğer Veriler
- Diğer Veri Türleri
- Analitik
Kişi Bilgileri
- Posta Adresi
- E-posta Adresi
- Ad
- Telefon Numarası
Kimlik Tanıtıcılar
- Kullanıcı Kimliği
- Aygıt Kimliği
Diğer Veriler
ÜRÜN KİŞİSELLEŞTİRME
Kişi Bilgileri
- Posta Adresi
- E-posta Adresi
- Ad
- Telefon Numarası
Kimlik Tanıtıcılar
- Kullanıcı Kimliği
- Aygıt Kimliği
Diğer Veriler
UYGULAMA İŞLEVSELLİĞİ
Kişi Bilgileri
Posta Adresi
E-posta Adresi
Ad
Telefon Numarası
Kimlik Tanıtıcılar
- Kullanıcı Kimliği
- Aygıt Kimliği
Diğer Veriler
DİĞER AMAÇLAR
Kişi Bilgileri
- Posta Adresi
- E-posta Adresi
- Ad
- Telefon Numarası
Kimlik Tanıtıcılar
- Kullanıcı Kimliği
- Aygıt Kimliği
Diğer Veriler
SİZİNLE İLİŞKİLENDİRİLEN VERİLER
Toplanabilecek ve kimliğinizle ilişkilendirilebilecek şu veriler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir.
Üçüncü Taraf Reklamlar
Satın Alınanlar
Finansal Bilgiler
Konum
- Kesin Konum
- Yaklaşık Konum
Kişi Bilgileri
- Posta Adresi
- E-posta Adresi
- Ad
- Telefon Numarası
- Diğer Kullanıcı Kişi Bilgileri
Kişiler
Kullanıcı İçeriği
- Fotoğraflar veya Videolar
- Oyun İçeriği
- Diğer Kullanıcı İçeriği
Arama Geçmişi
Göz Atma Geçmişi
Kimlik Tanıtıcılar
- Kullanıcı Kimliği
- Aygıt Kimliği
Kullanım Verileri
- Ürün Etkileşimi
- Reklam Verileri
- Diğer Kullanım Verileri
Tanılar
- Arıza Verileri
- Performans Verileri
- Diğer Tanı Verileri
Diğer Veriler
GELİŞTİRİCİNİN REKLAM VE PAZARLAMASI
Satın Alınanlar
- Satın Alma Geçmişi
Finansal Bilgiler
- Diğer Finansal Bilgiler
Konum
- Kesin Konum
- Yaklaşık Konum
Kişi Bilgileri
- Posta Adresi
- E-posta Adresi
- Ad
- Telefon Numarası
- Diğer Kullanıcı Kişi Bilgileri
Kişiler
- Kişiler
Kullanıcı İçeriği
- Fotoğraflar veya Videolar
- Oyun İçeriği
- Diğer Kullanıcı İçeriği
Arama Geçmişi
- Arama Geçmişi
Göz Atma Geçmişi
- Göz Atma Geçmişi
Kimlik Tanıtıcılar
- Kullanıcı Kimliği
- Aygıt Kimliği
Kullanım Verileri
- Ürün Etkileşimi
- Reklam Verileri
- Diğer Kullanım Verileri
Tanılar
- Arıza Verileri
- Performans Verileri
- Diğer Tanı Verileri
Diğer Veriler
- Diğer Veri Türleri
ANALİTİK
Sağlık ve Fitness
- Sağlık
- Fitness
Satın Alınanlar
- Satın Alma Geçmişi
Finansal Bilgiler
- Ödeme Bilgileri
- Diğer Finansal Bilgiler
Konum
- Kesin Konum
- Yaklaşık Konum
Kişi Bilgileri
- Posta Adresi
- E-posta Adresi
- Ad
- Telefon Numarası
- Diğer Kullanıcı Kişi Bilgileri
Kişiler
- Kişiler
Kullanıcı İçeriği
- Fotoğraflar veya Videolar
- Ses Verileri
- Oyun İçeriği
- Müşteri Desteği
- Diğer Kullanıcı İçeriği
Arama Geçmişi
- Arama Geçmişi
Göz Atma Geçmişi
- Göz Atma Geçmişi
Kimlik Tanıtıcılar
- Kullanıcı Kimliği
- Aygıt Kimliği
Kullanım Verileri
- Ürün Etkileşimi
- Reklam Verileri
- Diğer Kullanım Verileri
Hassas Bilgiler
- Hassas Bilgiler
Tanılar
- Arıza Verileri
- Performans Verileri
- Diğer Tanı Verileri
Diğer Veriler
- Diğer Veri Türleri
ÜRÜN KİŞİSELLEŞTİRME
Satın Alınanlar
- Satın Alma Geçmişi
Finansal Bilgiler
- Diğer Finansal Bilgiler
Konum
- Kesin Konum
- Yaklaşık Konum
Kişi Bilgileri
- Posta Adresi
- E-posta Adresi
- Ad
- Telefon Numarası
- Diğer Kullanıcı Kişi Bilgileri
Kişiler
- Kişiler
Kullanıcı İçeriği
- Fotoğraflar veya Videolar
- Oyun İçeriği
- Diğer Kullanıcı İçeriği
Arama Geçmişi
- Arama Geçmişi
Göz Atma Geçmişi
- Göz Atma Geçmişi
Kimlik Tanıtıcılar
- Kullanıcı Kimliği
- Aygıt Kimliği
Kullanım Verileri
- Ürün Etkileşimi
- Reklam Verileri
- Diğer Kullanım Verileri
Hassas Bilgiler
- Hassas Bilgiler
Tanılar
Arıza Verileri
Performans Verileri
Diğer Tanı Verileri
Diğer Veriler
Diğer Veri Türleri
Uygulama İşlevselliği
Sağlık ve Fitness
Sağlık
Fitness
Satın Alınanlar
Satın Alma Geçmişi
Finansal Bilgiler
Ödeme Bilgileri
Kredi Bilgileri
Diğer Finansal Bilgiler
Konum
Kesin Konum
Yaklaşık Konum
Kişi Bilgileri
Posta Adresi
E-posta Adresi
Ad
Telefon Numarası
Diğer Kullanıcı Kişi Bilgileri
Kişiler
Kişiler
Kullanıcı İçeriği
E-postalar veya Metin Mesajları
Fotoğraflar veya Videolar
Ses Verileri
Oyun İçeriği
Müşteri Desteği
Diğer Kullanıcı İçeriği
Arama Geçmişi
Arama Geçmişi
Göz Atma Geçmişi
Göz Atma Geçmişi
Kimlik Tanıtıcılar
Kullanıcı Kimliği
Aygıt Kimliği
Kullanım Verileri
Ürün Etkileşimi
Reklam Verileri
Diğer Kullanım Verileri
Hassas Bilgiler
Hassas Bilgiler
Tanılar
Arıza Verileri
Performans Verileri
Diğer Tanı Verileri
Diğer Veriler
Diğer Veri Türleri
Diğer Amaçlar
Satın Alınanlar
Satın Alma Geçmişi
Finansal Bilgiler
Diğer Finansal Bilgiler
Konum
Kesin Konum
Yaklaşık Konum
Kişi Bilgileri
Posta Adresi
E-posta Adresi
Ad
Telefon Numarası
Diğer Kullanıcı Kişi Bilgileri
Kişiler
Kişiler
Kullanıcı İçeriği
Fotoğraflar veya Videolar
Oyun İçeriği
Müşteri Desteği
Diğer Kullanıcı İçeriği
Arama Geçmişi
Arama Geçmişi
Göz Atma Geçmişi
Göz Atma Geçmişi
Kimlik Tanıtıcılar
Kullanıcı Kimliği
Aygıt Kimliği
Kullanım Verileri
Ürün Etkileşimi
Reklam Verileri
Diğer Kullanım Verileri
Tanılar
Arıza Verileri
Performans Verileri
Diğer Tanı Verileri
Diğer Veriler
Diğer Veri Türleri
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