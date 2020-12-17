Facebook gizlilik konusunda hangi verileri topluyor?

Gizlilik konusunda çok titiz çalışan Apple, iOS 14.3 güncellemesi ile uygulama geliştiricilerinin kullanıcılardan hangi verileri topladığını göstermesi için App Store’u güncelledi. Bu güncelleme ile Facebook gizlilik konusunda topladığı verileri açıkça gösterdi. App Store’da en fazla veri toplayan uygulama olarak tarihe geçen Facebook, birçok veriyi A’dan Z’ye toplaması ile dikkat çekiyor.

Aşağıdan Facebook’un gizlilik konusunda hangi verileri topladığını görebilirsiniz. Bu listenin çok kabarık olduğunu baştan belirtelim.

ÜÇÜNCÜ TARAF REKLAMLAR

Kişi Bilgileri

Posta Adresi

E-posta Adresi

Ad

Telefon Numarası

Kimlik Tanıtıcılar

Kullanıcı Kimliği

Aygıt Kimliği

Diğer Veriler

Diğer Veri Türleri

GELİŞTİRİCİNİN REKLAM VEYA PAZARLAMASI

Kişi Bilgileri

Posta Adresi

E-posta Adresi

Ad

Telefon Numarası

Kimlik Tanıtıcılar

Kullanıcı Kimliği

Aygıt Kimliği

Diğer Veriler

Diğer Veri Türleri

Analitik

Kişi Bilgileri

Posta Adresi

E-posta Adresi

Ad

Telefon Numarası

Kimlik Tanıtıcılar

Kullanıcı Kimliği

Aygıt Kimliği

Diğer Veriler

Diğer Veri Türleri

ÜRÜN KİŞİSELLEŞTİRME

Kişi Bilgileri

Posta Adresi

E-posta Adresi

Ad

Telefon Numarası

Kimlik Tanıtıcılar

Kullanıcı Kimliği

Aygıt Kimliği

Diğer Veriler

Diğer Veri Türleri

UYGULAMA İŞLEVSELLİĞİ

Kişi Bilgileri

Posta Adresi

E-posta Adresi

Ad

Telefon Numarası

Kimlik Tanıtıcılar

Kullanıcı Kimliği

Aygıt Kimliği

Diğer Veriler

Diğer Veri Türleri

DİĞER AMAÇLAR

Kişi Bilgileri

Posta Adresi

E-posta Adresi

Ad

Telefon Numarası

Kimlik Tanıtıcılar

Kullanıcı Kimliği

Aygıt Kimliği

Diğer Veriler

Diğer Veri Türleri

SİZİNLE İLİŞKİLENDİRİLEN VERİLER

Toplanabilecek ve kimliğinizle ilişkilendirilebilecek şu veriler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir.

Üçüncü Taraf Reklamlar

Satın Alınanlar

Satın Alma Geçmişi

Finansal Bilgiler

Diğer Finansal Bilgiler

Konum