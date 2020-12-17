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Facebook gizlilik konusunda hangi verileri topluyor?

17.12.2020 09:49 | Son Güncelleme:
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Facebook gizlilik konusunda hangi verileri topluyor?

Apple’ın iOS 14.3 ile uygulama gizliliğini detaylandırması ile Facebook'un gizlilik konusunda topladığı verileri açığa çıktı.

Gizlilik konusunda çok titiz çalışan Apple, iOS 14.3 güncellemesi ile uygulama geliştiricilerinin kullanıcılardan hangi verileri topladığını göstermesi için App Store’u güncelledi. Bu güncelleme ile Facebook gizlilik konusunda topladığı verileri açıkça gösterdi. App Store’da en fazla veri toplayan uygulama olarak tarihe geçen Facebook, birçok veriyi A’dan Z’ye toplaması ile dikkat çekiyor.

Aşağıdan Facebook’un gizlilik konusunda hangi verileri topladığını görebilirsiniz. Bu listenin çok kabarık olduğunu baştan belirtelim.

ÜÇÜNCÜ TARAF REKLAMLAR

Kişi Bilgileri

  • Posta Adresi
  • E-posta Adresi
  • Ad
  • Telefon Numarası

Kimlik Tanıtıcılar

  • Kullanıcı Kimliği
  • Aygıt Kimliği

Diğer Veriler

  • Diğer Veri Türleri

GELİŞTİRİCİNİN REKLAM VEYA PAZARLAMASI

Kişi Bilgileri

  • Posta Adresi
  • E-posta Adresi
  • Ad
  • Telefon Numarası

Kimlik Tanıtıcılar

  • Kullanıcı Kimliği
  • Aygıt Kimliği

Diğer Veriler

  • Diğer Veri Türleri
  • Analitik

Kişi Bilgileri

  • Posta Adresi
  • E-posta Adresi
  • Ad
  • Telefon Numarası

Kimlik Tanıtıcılar

  • Kullanıcı Kimliği
  • Aygıt Kimliği

Diğer Veriler

  • Diğer Veri Türleri

ÜRÜN KİŞİSELLEŞTİRME

Kişi Bilgileri

  • Posta Adresi
  • E-posta Adresi
  • Ad
  • Telefon Numarası

Kimlik Tanıtıcılar

  • Kullanıcı Kimliği
  • Aygıt Kimliği

Diğer Veriler

  • Diğer Veri Türleri

UYGULAMA İŞLEVSELLİĞİ

Kişi Bilgileri
Posta Adresi
E-posta Adresi
Ad
Telefon Numarası

Kimlik Tanıtıcılar

  • Kullanıcı Kimliği
  • Aygıt Kimliği

Diğer Veriler

  • Diğer Veri Türleri

DİĞER AMAÇLAR

Kişi Bilgileri

  • Posta Adresi
  • E-posta Adresi
  • Ad
  • Telefon Numarası

Kimlik Tanıtıcılar

  • Kullanıcı Kimliği
  • Aygıt Kimliği

Diğer Veriler

  • Diğer Veri Türleri

SİZİNLE İLİŞKİLENDİRİLEN VERİLER

Toplanabilecek ve kimliğinizle ilişkilendirilebilecek şu veriler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir.
Üçüncü Taraf Reklamlar
Satın Alınanlar

  • Satın Alma Geçmişi

Finansal Bilgiler

  • Diğer Finansal Bilgiler

Konum

  • Kesin Konum
  • Yaklaşık Konum

Kişi Bilgileri

  • Posta Adresi
  • E-posta Adresi
  • Ad
  • Telefon Numarası
  • Diğer Kullanıcı Kişi Bilgileri

Kişiler

  • Kişiler

Kullanıcı İçeriği

  • Fotoğraflar veya Videolar
  • Oyun İçeriği
  • Diğer Kullanıcı İçeriği

Arama Geçmişi

  • Arama Geçmişi

Göz Atma Geçmişi

  • Göz Atma Geçmişi

Kimlik Tanıtıcılar

  • Kullanıcı Kimliği
  • Aygıt Kimliği

Kullanım Verileri

  • Ürün Etkileşimi
  • Reklam Verileri
  • Diğer Kullanım Verileri

Tanılar

  • Arıza Verileri
  • Performans Verileri
  • Diğer Tanı Verileri

Diğer Veriler

  • Diğer Veri Türleri

GELİŞTİRİCİNİN REKLAM VE PAZARLAMASI

Satın Alınanlar

  • Satın Alma Geçmişi
    Finansal Bilgiler
  • Diğer Finansal Bilgiler
    Konum
  • Kesin Konum
  • Yaklaşık Konum
    Kişi Bilgileri
  • Posta Adresi
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  • Diğer Kullanıcı Kişi Bilgileri
    Kişiler
  • Kişiler
    Kullanıcı İçeriği
  • Fotoğraflar veya Videolar
  • Oyun İçeriği
  • Diğer Kullanıcı İçeriği
    Arama Geçmişi
  • Arama Geçmişi
    Göz Atma Geçmişi
  • Göz Atma Geçmişi
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  • Aygıt Kimliği
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  • Reklam Verileri
  • Diğer Kullanım Verileri
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  • Arıza Verileri
  • Performans Verileri
  • Diğer Tanı Verileri
    Diğer Veriler
  • Diğer Veri Türleri

    ANALİTİK

    Sağlık ve Fitness

  • Sağlık
  • Fitness
    Satın Alınanlar
  • Satın Alma Geçmişi
    Finansal Bilgiler
  • Ödeme Bilgileri
  • Diğer Finansal Bilgiler
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  • Kesin Konum
  • Yaklaşık Konum
    Kişi Bilgileri
  • Posta Adresi
  • E-posta Adresi
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  • Telefon Numarası
  • Diğer Kullanıcı Kişi Bilgileri
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  • Kişiler
    Kullanıcı İçeriği
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  • Ses Verileri
  • Oyun İçeriği
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