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Faciadan dönüldü! Çin denizaltısından ateşlenen balistik füze yolcu uçağına çarpıyordu

31.05.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Çin Denizi üzerinde ilerleyen bir yolcu uçağının pilotu tarafından çekilen görüntüler büyük şaşkınlık yarattı. Kokpitten çekilen 1 dakika 14 saniyelik görüntülerde uçağın acil çağrının sonrasında balistik füzeye çarpmamak için yönünü değiştirdiği görüldü. Videonun asıl çekim yeri ve tarihi bilinmezken görüntüle dünya basınında yerini aldı.

Avustralya havayolu şirketi Cathay Pacific'e ait bir yolcu uçağı, Güney Çin Denizi üzerinde seferine devam ettiği sırada, Çin donanmasına ait bir tip 094 nükleer denizaltısından fırlatılan JL-3 balistik füzesinden kaçabilmek için rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

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Füze gökyüzüne beyaz bir çizgi şeklinde yükselirken, Cathay Pacific'e ait Boeing 777'yi kullanan pilot John Carter'ın kamerası o anları kaydetti. Denizaltılar ve yer altı sistemleri analisti HI Sutton da dahil olmak üzere uzmanlar, görüntülerin 'inandırıcı göründüğünü' söyledi.

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ACİL ÇAĞRI YAPILDI

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Pilot Carter’in çektiği görüntülerde kilometrelerce irtifaya ulaşan füze için hava kontrol kulesinden bir çağrı aldıkları görüldü. Kontrol kulesinden arayan görevli, yolcu uçağına 'Acil olarak 90 derece sola dönün' dedi. Facianın eşiğinden kıl payı dönülen olayda füzenin birkaç dakika içinde bulutların arasında gözden kaybolduğu fark edildi.

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