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  4. Sosyal medyadan isyan etti! “Uçakta göğüslerimi kapatmamı söylediler”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçakta göğüslerimi kapatmamı söylediler”

21.05.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta “Miqhughes” kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın, Alaska uçuşu sırasında kıyafeti nedeniyle zor anlar yaşadığını anlattı. Miqhughes, bluzunun ve şortunun dekolteli olduğunu belirten uçuş görevlilerinin kendisini uçağa almamakla tehdit ettiğini iddia etti.

Sosyal medyada bir uçak yolculuğu sırasında yaşadığı ilginç anları anlatan Miqhughes, personelin kendisini göğüs dekoltesini ve bacaklarını örtmesi konusunda uyardığını dile getirdi. Alaska Havayollarına ait bir uçakta meydana gelen olayı takipçilerine anlatan Miqhughes, “Alaska Airlines, uçağa binmek istiyorsam 'kapatmak' zorunda olduğumu söyledi. Ben de ‘hayır’ dedim” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

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Dekolteli bir üst ve mini bir şortla uçağa binmek için transfer yerine geldiğini ifade eden Miqhughes, kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle kendisini sıradan çıkarttıklarını öne sürdü. Bluz dekoltesinin fazla olduğunu dile getiren uçuş personelinin kendisine dekoltesini kapatmaması durumunda uçağa binemeyeceğini söylediğini belirten Miqhughes’e sosyal medyadan destek yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları kıyafet prosedürünün saçma olduğunu belirtirken Miqhughes’i uygulamaya dahil olmadığı için tebrik ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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