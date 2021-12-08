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  4. Faciadan dönüldü! İzmir'de hortum böyle geldi

Faciadan dönüldü! İzmir'de hortum böyle geldi

08.12.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen ve 20 evin çatısında hasar oluşturan hortumun gelme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hortum, Çeşme’nin Ovacık Mahallesi’nde dün sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

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Mahallenin sahil kesiminde bulunan Sağlıkçılar Sitesi, İştur 90 Sitesi, Ovakent Sitesi ve Yuvamkent Sitesi’nde hortum nedeniyle, 20 evin çatısı zarar gördü. Hortum, bazı ağaçları da kökünden söktü. Hortum nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

HORTUMUN GELME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, meydana gelen hortum, güvenlik kamerasına yansıdı. Ovacık Mahallesi sahil kesiminde kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz üzerinde seyretme anı yer aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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