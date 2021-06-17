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  4. Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü alev alev yandı

Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü alev alev yandı

17.06.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Orhangazi'de içerisinde 28 kişi bulunan şehirler arası yolcu otobüsü, lastiğinin patlaması nedeniyle aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, şoförün soğuk kanlılığı ve yolcuların otobüsü tahliye etmesi sonrası olası bir facia önlendi.

Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü alev alev yandı

Yangın, Bursa'nın Orhangazi İlçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli çıkışında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 25 yolcu, 2 şoför ve 1 host ile İstanbul'dan Marmaris'e giden E.G. yönetimindeki şehirler arası yolcu otobüsünün lastiği, tünel çıkışında büyük bir gürültü ile patladı. Sürtünme nedeniyle kısa sürede alev alan lastik yanmaya başladı. Lastiğin patladığını ve alevleri fark eden otobüs şoförü, otobüsü emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olay sonrası, otobüs mürettebatı, yolcular ve yoldan geçen TIR sürücüleri, yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangın sonrası otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Olay sırasında panik yaşayan yolcular, tünel içerisindeyken otobüsün lastiğinin büyük bir gürültü ile patladığını söyledi. Yolcular, patlama sonrası otobüsün önce sağa sola savrulduğunu ardından da lastiğin alev almasıyla otobüsün yandığını ifade etti.

Kaynak: DHA- İHA

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