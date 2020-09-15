Fahriye Evcen: Burak’ın her halini beğeniyorum

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Etiler’de UçanKuş TV'ye yakalandı. Evcen, röportaj sırasında eşi Özçivit’e övgüler yağdırmayı ihmal etmedi.

Evcen eşinin Kuruluş Osman dizisindeki yeni imajını övdü. Fahriye Evcen “Ben Burak’ın her halini beğeniyorum. Ama böyle daha çok seviyorum" dedi.

Setlere dönmek istediğini söyleyen güzel oyuncu dizilerden bölüm başına 130 bin TL istediği haberini de yalanladı. Evcen açıklamasında "Ekranlara dönmeyi düşünüyorum, özledim. Süresini bilmiyorum. Henüz netleşen bir şey yok. Karan da büyüdü çok az bir vaktimiz var. Bakalım tabi. Görüşülen işler var ama para konusunda doğruluğu yok o haberlerin. Karan’ı reklamlarda oynatma gibi bir düşüncemiz yok" dedi.



Burak Özçivit ise “Fahriye için proje önemli. Gelen projeleri birbirimize danışıyoruz tabi. Fahriye çalışmaya başlarsa Karan’a annemiz bakacak" açıklamasını yaptı.

Burak Özçivit diziye Cüneyt Arkın ile Tamer Yiğit'in katılmasından dolayı duyduğu mutluluğu da paylaştı.

