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Fahriye Evcen: Burak’ın her halini beğeniyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit ile birlikte Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Fahriye Evcen eşinin yeni imajı hakkında konuştu. Fahriye Evcen dizilerden bölüm başına 130 bin TL istediği haberini de yalanladı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Etiler’de UçanKuş TV'ye yakalandı. Evcen, röportaj sırasında eşi Özçivit’e övgüler yağdırmayı ihmal etmedi.

Evcen eşinin Kuruluş Osman dizisindeki yeni imajını övdü. Fahriye Evcen “Ben Burak’ın her halini beğeniyorum. Ama böyle daha çok seviyorum" dedi.

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Setlere dönmek istediğini söyleyen güzel oyuncu dizilerden bölüm başına 130 bin TL istediği haberini de yalanladı. Evcen açıklamasında "Ekranlara dönmeyi düşünüyorum, özledim. Süresini bilmiyorum. Henüz netleşen bir şey yok. Karan da büyüdü çok az bir vaktimiz var. Bakalım tabi. Görüşülen işler var ama para konusunda doğruluğu yok o haberlerin. Karan’ı reklamlarda oynatma gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

Ekran Alıntısı
Burak Özçivit ise “Fahriye için proje önemli. Gelen projeleri birbirimize danışıyoruz tabi. Fahriye çalışmaya başlarsa Karan’a annemiz bakacak" açıklamasını yaptı.

Burak Özçivit diziye Cüneyt Arkın ile Tamer Yiğit'in katılmasından dolayı duyduğu mutluluğu da paylaştı.

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