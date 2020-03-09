Fahriye Evcen'den aylar sonra ilk paylaşım

Oyuncu Fahriye Evcen'in bir süredir kanser ile mücadele eden babası Ramazan Evcen, geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Evcen, aylar sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Makyajsız bir selfie'sini yayınlayan Fahriye Evcen, paylaşımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"GÜCÜN KENDİSİ OLMALIYIZ"

Gönderisine "Daima bir ışığın kıvılcımı olmaya çalışmalıyız; kendine özgü olma cesaretini göstermeliyiz; engin bir iradeye sahip olmalıyız ve gücün kendisi olmalıyız" notunu düşen Evcen'in paylaşımı 524 binin üzerinde beğeni aldı.

