Fahriye Evcen ile Pelin Akil'in benzerlikleri şoke etti! "Hangisi Pelin hangisi Fahriye?"

Şimdilerde Burak Özçivit'le mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında yer alıyor. Dalgalı saçları ile verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı olan isim, paylaşımıyla ünlü oyuncu Pelin Akil'e benzetildi.

"HERKES BİRBİRİNİN AYNISI OLDU"

Güzelliği ile kendisinden söz ettiren Fahriye Evcen yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Instagram'da 13 milyona yakın takipçisi olan Fahriye Evcen'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağarken, ünlü oyuncunun görünüşünün Pelin Akil'e benzemesi dikkat çekti.

Sosyal medyada ikili hakkında "Herkes birbirinin aynısı oldu" tarzında yorumlar gelirken, "Fahriye Evcen daha güzel" "Estetikli ünlüler aynı tornadan çıktıkları için hepsi birbirine benziyor zaten" "Pelin daha güzel ve doğal görünüyor" gibi yorumlar yapıldı.

"AYNI DOKTORA GİTTİLERSE"

Bir kullanıcı ise iki oyuncunun benzerliğini ti'ye alarak "Aynı doktora gittilerse" yorumunda bulundu.

Kimi takipçiler ise tartışma konusu olan fotoğraflar ile ilgili saç dışında bir benzerlik olmadığını söyledi.



