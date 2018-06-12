MAGAZİN

Fahriye Evcen IMDb’nin zirvesinde

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2018 20:30 | Son Güncelleme

Bu yıl sinema ve televizyonda bir projede yer almayan reklam filmlerini tercih eden Fahriye Evcen, IMDb starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci oldu. Global listede 1617. sıraya yerleşen Evcen'in bu sırası 2018’de Türk oyuncuların gördüğü en iyi sıra olma özelliği taşıyor.

Fahriye Evcen IMDb’nin zirvesinde

Ünlü oyuncu, her hafta sitede ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı listenin dünya sıralamasında bin 627’nci sıraya yükseldi. Evcen bu başarıyla Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.

İnternetin en büyük film veri tabanı Internet Movie Database (IMDb), her hafta sitede ismi en çok aranan ve en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı bir liste hazırlıyor.

Yeni listede Fahriye Evcen, geçen hafta vizyona giren ve Cannes’da büyük yankı uyandıran Ahlat Ağacı’nın yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ve Şahsiyet dizisinin başrolü Haluk Bilginer’i geride bırakarak IMDb starmetre listesinde zirveye yerleşti.

Global listede 1617. sıraya yerleşen Evcen'in bu sırası 2018’de Türk oyuncuların gördüğü en iyi sıra olma özelliği taşıyor. 2018’in başından bu yana Türk oyuncular arasında ilk 3’ten hiç inmeyen Kıvanç Tatlıtuğ bu hafta dördüncü oldu.

Ahlat Ağacının iki oyuncusu Doğu Demirkol ve Hazar Ergüçlü de büyük sıçrama göstererek ilk 25 ismin arasına girmeyi başardılar. Dünya üzerinde 10 milyondan fazla televizyon ve sinema oyuncusunun yer aldığı veri tabanında ilk 10 bin ismin içinde yer almak büyük prestij göstergesi kabul ediliyor.

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fahriye evcen IMDb

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