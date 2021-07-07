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Fahriye Evcen leoparlı mini tulumuyla hayran bıraktı

07.07.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından leopar desenli mini tulumlu pozlarını paylaştı. Ev hallerini paylaşan Evcen'in pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Fahriye Evcen leoparlı mini tulumuyla hayran bıraktı

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile evli olan ve bir oğlu bulunan Fahriye Evcen, ev hallerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Yeni sezonda ekrana dönecek olan oyuncu, son olarak leopar desenli kıyafetiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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MİNİ ŞORTLU POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 11,9 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, leopar desenli mini şortlu kıyafetiyle poz verdi. İki fotoğrafını paylaşan oyuncu herhangi bir açıklama yazmadı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan oyuncunun pozlarına birçok yorum ve beğeni geldi.

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Fahriye Evcen Instagram
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